Vardy odrzucił wielkie pieniądze Arsenalu

Arsene Wenger, że próbował sprowadzić Jamiego Vardy’ego latem 2016 roku. Anglik odrzucił jednak intratną ofertę i przedłużył umowę z Leicester City.

Jamie Vardy przez lata udowodnił, że jest jednym z najlepszych napastników w Premier League. Anglik jest w dodatku niezwykle skuteczny przeciwko zespołom z top 6, czego kolejny dowód dał w sobotnim spotkaniu przeciwko Liverpoolowi, kiedy zdołał pokonać Alissona.

Arsene Wenger przyznał, że po tym, jak Leicester sensacyjnie sięgnęło po mistrzostwo kraju w 2016 roku, włożył wiele wysiłku w to, by zakontraktować Vardy’ego dla Arsenalu.

­- Zaoferowałem mu wówczas mnóstwo pieniędzy. Leicester właśnie wygrało mistrzostwo i klub absolutnie nie chciał go stracić, więc zaoferował mu dłuższy kontrakt za mniej więcej takie same pieniądze, jakie mógł dać Arsenal, o ile nie większe – powiedział Wenger w rozmowie z beIN Sports.

Wówczas można było jeszcze kwestionować tak wielką ofertę dla napastnika, ale ówczesny szkoleniowiec Arsenalu upierał się, że Anglik ma unikalne cechy, dzięki którym Kanonierzy weszliby na znacznie wyższy poziom.

– On jest zawsze w grze. Nigdy nie masz wrażenia, że jest myślami gdzieś indziej, to cecha największych napastników. To oznacza, że wreszcie, na którymś etapie spotkania zdobędzie bramkę. Nawet jeśli zepsuje dobrą okazję, mentalnie nadal jest w grze – chwalił napastnika Wenger. – To prawda, że opieraliśmy się na posiadaniu piłki, ale jego dobre wyczucie czasu przy wybieganiu do długich piłek i sposób, w jaki znajdował sobie wolną przestrzeń sprawiały, że jest tak świetnym napastnikiem. Najlepsi atakujący często poruszają się w okolicy pola karnego rywali. On to ma – dodał.

Jamie Vardy po raz kolejny jest jednym z najlepszych strzelców Premier League. W tym sezonie trafił już do siatki 12-krotnie. Najlepszy w lidze Mohamed Salah ma na koncie pięć bramek więcej.