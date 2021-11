PressFocus Na zdjęciu: Sergio Reguilon

Tottenham pokonał ekipę Leeds 2:1 w meczu rozgrywanym w ramach 12. kolejki Premier League. Bramki dla drużyny Spurs zdobyli Pierre-Emile Hojbjerg i Sergio Reguilon, natomiast trafienie dla gości zanotował Daniel James.

Tottenham wygrał z Leeds mimo sporych problemów w pierwszej połowie

Druga część gry należała jednak w pełni do Kogutów

Dzięki wygranej Tottenham awansował na siódme miejsce w ligowej tabeli

Tottenham z upragnionym przełamaniem

Tottenham do meczu z Leeds przystępował po trzech spotkaniach ligowych bez wygranej. Podopieczni Antonio Conte mieli na to spotkanie zatem jeden cel – przełamać się i sięgnąć po upragniony komplet oczek. Początek rywalizacji nie ułożył się jednak najlepiej dla gospodarzy. Leeds przeprowadzało groźne kontrataki i po jednej z tego typu akcji Daniel James dał prowadzenie gościom.

Koguty długo walczyły o to, aby wykreować sobie klarowną sytuację pod bramką Mesliera. Ta sztuka gospodarzom udała się dopiero w 58. minucie meczu, kiedy to bardzo przytomne zagranie Lucasa Moury wykorzystał świetnie ustawiony Hojbjerg. Po zdobyciu gola Tottenham jeszcze mocniej zintensyfikował swoje ataki, co udało się udokumentować graczom Conte już jedenaście minut później, gdy prowadzenie gospodarzom zapewnił Sergio Reguilon. Do końca meczu mimo kilku sytuacji wynik nie uległ już zmianie, dzięki czemu gospodarze zdobyli swój pierwszy komplet oczek w Premier League od czasu meczu z Newcastle, rozgrywanego 17 października.

Dzięki niedzielnej wygranie Spurs awansowało na siódme miejsce w tabeli i gracze Conte po 12 ligowych spotkaniach mają na swoim koncie 19 punktów. Leeds z kolei z jedenastoma oczkami na koncie jest tuż nad strefą spadkową, na siedemnastej lokacie.