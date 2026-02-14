Tottenham Hotspur zatrudnił nowego trenera. To były szkoleniowiec Juventusu

Tottenham Hotspur oficjalnie ogłosił, że Igor Tudor został zatrudniony do końca obecnego sezonu. Chorwat był ostatnio związany z Juventusem Turyn.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons, Thomas Frank i Kevin Danso

Igor Tudor nowym menedżerem Tottenhamu

Tottenham Hotspur zdecydował się na zmianę trenera po serii rozczarowujących wyników w Premier League. Posadę stracił Thomas Frank, a bezpośrednim impulsem do tej decyzji była porażka z Newcastle United (1:2). 52-letni szkoleniowiec pracował w północnym Londynie od początku sezonu i poprowadził zespół w 38 spotkaniach. Spurs zajmują obecnie dopiero 16. miejsce w tabeli i mają zaledwie pięć punktów przewagi nad strefą spadkową.

W sobotę klub ogłosił nazwisko następcy. Nowym trenerem został Igor Tudor, który podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2025/26. – To zaszczyt dołączyć do tego klubu w tak ważnym momencie. Rozumiem odpowiedzialność, jaka na mnie spoczywa, a mój cel jest jasny. Chcemy osiągnąć większą regularność w kolejnych spotkaniach i walczyć z przekonaniem w każdym meczu – powiedział Chorwat po objęciu stanowiska.

43-letni szkoleniowiec w październiku rozstał się z Juventus, a wcześniej prowadził również Lazio Rzym. Na swoim koncie ma także pracę we Francji, gdzie odpowiadał za wyniki Olympique’u Marsylia. Karierę trenerską we Włoszech rozpoczął w Hellasie Verona.

Przed Tudorem stoi trudne zadanie. Odbudować formę zespołu i oddalić widmo walki o utrzymanie. Końcówka sezonu będzie dla Spurs kluczowa, a najbliższe tygodnie zapowiadają się wymagająco. Tottenham zmierzy się kolejno z Arsenalem, Fulham, Crystal Palace oraz Liverpoolem.