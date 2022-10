PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Drużyna Manchesteru United jest zła na Erika ten Haga za udzielenie zgody Harry’emu Maguire’owi na wyjazd do Portugalii w tym tygodniu, aby „oczyścić umysł”. Brytyjskie media podkreślają, że menedżer Czerwonych Diabłów złamał tym samym własną zasadę.

Ten Hag złamał swoją zasadę

Menedżer pozwolił wyjechać kontuzjowanemu Muaguire’owi do Portugalii

Taka decyzja nie spodobało się innym graczom United

Piłkarze United nie zadowoleni z decyzji Ten Haga

Maguire był niedostępny w starciu Ligi Europy z Omonią Nikozja po tym, jak doznał kontuzji w zremisowanym meczu reprezentacji Anglii w Lidze Narodów z Niemcami. Środkowy obrońca miał pozostać poza składem United przez około dwa tygodnie.

Anglik stracił w tym sezonie miejsce w podstawowym składzie Manchesteru United. Erik ten Hag dużo bardziej ceni sobie umiejętności Lisandro Martineza oraz Raphaela Varane’a.

Maguire znosił niemal niekończącą się krytykę ze strony kibiców w ciągu ostatniego roku, a menedżer uznał, że najlepiej będzie, jeśli gracz dostanie trochę wolnego czasu, aby „oczyścić umysł”. Anglik spędził tydzień w Portugalii, a klub zapewnił mu fizjoterapeutę, który pomógł mu w powrocie do zdrowia.

Ale decyzja nie była zgodna z przesłaniem Ten Haga do jego drużyny z pierwszych tygodni po podjęciu pracy w Manchesterze, kiedy to wyjaśnił, że wszyscy kontuzjowani gracze będą musieli pozostać w na miejscu podczas powrotu do zdrowia. Klub napotkał problemy w ostatnich latach, kiedy tacy zawodnicy jak Bastian Schweinsteiger i Paul Pogba przechodzili rehabilitację gdzie indziej.

Mówi się, że decyzja Holendra o złamaniu własnych zasad dla Maguire’a zirytowała członków drużyny. Ten Hag dał drużynie bardzo potrzebną dyscyplinę od czasu zastąpienia Ralfa Rangnicka, ale traktowanie Maguire’a w taki sposób może osłabić jego pozycję.

Zobacz również: Duma Katalonii monitoruje sytuację zawodnika Manchesteru United