Solskjaer chwalił reakcję swoich piłkarzy po dwóch kontrowersyjnych decyzjach VAR

Manchester United pokonał we wtorkowym meczu angielskiej ekstraklasy Burnley FC. Gola na wagę wygranej Czerwonych Diabłów strzelił Paul Pogba. W trakcie spotkania nie brakowało jednak kontrowersji, do których odniósł się po ostatnim gwizdku sędziego menedżer lidera Premier League.

Manchester United dzięki wtorkowej wygranej legitymuje się aktualnie dorobkiem 36 punktów na koncie. Tymczasem już w najbliższą niedzielę dojdzie do arcyciekawego starcia z udziałem Czerwonych Diabłów i Liverpoolu FC.

– Musiałem uspokoić piłkarzy w przerwie, bo emocji było mnóstwo. Zawodnicy nie zgadzali się z decyzjami VAR-u, które miały miejsce w pierwszej połowie. W każdym razie zależało mi, abyśmy odzyskali kontrolę nad meczem. W drugiej połowie rozegraliśmy dobre zawody, wytrzymaliśmy też trudną końcówkę spotkania – mówił Ole Gunnar Solskjaer w rozmowie ze Sky Sports.

Solskjaer nie zgodził się z decyzją VAR-u

Opiekun Man Utd został zapytany o dwie kontrowersyjne sytuacje. Luke Shaw wyróżnił się faulem, po którym groziła mu czerwona kartka. Z kolei kilka minut później w pierwszej połowie do siatki piłkę skierował Harry Maguire, ale jego trafienie nie zostało uznane.

– Nie wdziałem dokładnie żadnej z sytuacji, więc trudno mi się do nich odnieść. Niewykluczone, że mógł mieć miejsce faul z udziałem Luke’a. Z kolei w przypadku nieuznanego gola Harrye’ego wydaje się, że nie było wcześniej żadnego przewinienia. W każdym razie jestem bardzo zadowolony z reakcji zespołu po pierwszych trudnych 30 minutach gry – mówił Solskjaer.

Bohaterem Czerwonych Diabłów został natomiast Paul Pogba. Norweski opiekun ekipy z Old Trafford nie szczędził pochwał pod adresem Francuza. – Zawsze mówiłem, że Paul to ważny zawodnik w naszym zespole. Jest pozytywną postacią w naszej szatni. To w końcu mistrz świata – powiedzial Solskjaer.

Manchester United w końcu znalazł się na miejscu, w którym nie był od dawna. Został liderem angielskiej ekstraklasy. Tymczasem menedżer Czerwonych Diabłów zabrał głos na temat zbliżającej się dużymi krokami potyczki z The Reds.

– Jesteśmy świadomi tego, z kim przyjdzie się nam zmierzyć. Jedziemy do mistrzów Anglii. To ekipa, która miała niezwykłe trzy sezonu. Jesteśmy jednak gotowi na to, aby zmierzyć się z nią. Jednocześnie jesteśmy podekscytowani, że będziemy mogli zagrać taki mecz. Jesteśmy głodni sukcesu. Dla nas to będzie test charakteru. Jesteśmy w stanie pokonać Liverpool. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby to zrobić – przekonywał opiekun Czerwonych Diabłów.



