Sneijder wybierał pomiędzy Man Utd a Liverpoolem. Ten klub wygra Premier League

Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Wesley Sneijder

Sneijder twierdzi, że Man Utd wygra Premier League przed Liverpoolem

Manchester United zdecydował się pozostawić Erika ten Haga na stanowisku trenera, podpisując z nim umowę do 2026 roku. To oznaka zaufania do procesu, który Holender realizuje od dwóch sezonów. Z kolei Liverpool zakontraktował Arne Slota. The Reds byli zmuszeni do poszukiwań nowego szkoleniowca po niespodziewanej rezygnacji Juergena Kloppa.

Dwaj holenderscy trenerzy będą se sobą rywalizowali już w nadchodzącym sezonie Premier League. Tymczasem sytuację Man Utd i Liverpoolu w rozmowie z talkSPORT ocenił Wesley Sneijder. Były reprezentant Holandii wskazał, który zespół ma większe szanse na tytuł.

– Oboje są dobrymi trenerami. Slot wykonał niesamowitą pracę z Feyenoordem, a w United są bardzo pewni siebie z Ten Hagiem – zaczął Sneijder.

– Myślę, że mogą wykonać wielką pracę, ponieważ mają niesamowitych graczy w United. Musi być drużyna, potrzebują czasu. Tak to wygląda na razie, dają sobie czas na zbudowanie zespołu. Myślę, że w tym sezonie powalczą o jakieś trofea – powiedział o Czerwonych Diabłach.

– Manchester United. […] Ponieważ mają czas, trener zostanie, a oni mają do niego wystarczające zaufanie, żeby coś zbudować. Więc wierzę, że w tym sezonie będą silniejsi niż w zeszłym – odpowiedział 134-krotny reprezentant Oranje na pytanie o to, kto pierwszy zdobędzie mistrzostwo Anglii.

