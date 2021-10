Manchester United przegrał w niedzielnym starciu Premier League z Liverpoolem 0:5. Jednym z zawodników, który zaliczył bardzo nieudany występ, był Paul Pogba. Francuz obejrzał czerwoną kartkę w rywalizacji przeciwko The Reds. Zawodnika mocno skrytykował w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi dla mediów Paul Scholes.

Manchester United doznał klęski w niedzielę, przegrywając 0:5 z Liverpoolem

Paul Pogba zaczął spotkanie na ławce rezerwowych, pojawiając się na boisku w 46. minucie

Francuz miał udział przy piątej bramce dla rywali, a ponadto zobaczył czerwoną kartkę

Krytyki w kierunku byłego zawodnika Juventusu nie szczędził w rozmowie z BT Sport Paul Scholes

Scholes ma dość Pogby w Man Utd

Manchester United ostatnio nie zachwyca. Latem do ekipy z Old Trafford trafili za duże pieniądze: Jadon Sancho, Raphael Varane i Cristiano Ronaldo. Wyniki Czerwonych Diabłów jednak rozczarowują, co sprawia, że niebawem z klubem może pożegnać się Ole Gunnar Solskjaer.

Tymczasem swojej frustracji względem postawy Pogby na boisku w boju z The Reds nie krył były rerprezentant Anglii. Scholes do tego stopnia był rozdrażniony postawą francuskiego pomocnika, że zasuegrował, aby piłkarz odszedł wkrótce z klubu.

– Mówienie, że to był rozczarowujący występ Man Utd, to niedopowiedzenie. Pogba, który wchodzi na boisku w przerwie, aby pomóc drużynie i dodać jej jakości swoim sprytem, najpierw ma udział przy stracie kolejnej bramki, a później otrzymuje czerwoną kartkę – mówił Anglik w rozmowie z BT Sport cytowanej przez Daily Mail.

– Przez dwa lata różne rzeczy działy się wokół Pogby. Sam sugerował, że niewielu w niego wierzy. Tymczasem, gdy sytuacja została opanowana, to on pozwala sobie na taki występ. To niedupszczalne – grzmiał Scholes.

Manchester United po rozegraniu dziewięciu spotkań legitymuje się bilansem 14 punktów na koncie w tabeli Premier League. W następnej kolejce Czerwone Diabły zmierzą się z Tottenhamem Hotspur.

