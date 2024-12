Salah szczerze o przedłużeniu kontraktu z Liverpoolem

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah daleko od przedłużenia umowy z The Reds

Liverpool FC w minioną niedzielę rozbił na wyjeździe West Ham United (5:0) w 19. kolejce Premier League. Na listę strzelców wpisał się Mohamed Salah, który ma na koncie już 20 trafień w obecnym sezonie ale zanotował również dwie asysty. Od 1 stycznia Egipcjanin może rozpocząć negocjacje z klubami w sprawie transferu, ponieważ jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku.

– Jesteśmy daleko od tego porozumienia w sprawie nowego kontraktu i nie chcę niczego ujawniać w mediach. Jedyne, o czym myślę, to to, że chcę, by Liverpool wygrał ligę. Chcę być tego częścią. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby drużyna wygrała trofeum. Jest kilka innych drużyn, które nas doganiają. Musimy pozostać skupieni i pokorni – stwierdził Salah.

Przypomnijmy, że 32-latek nie jest jedynym zawodnikiem The Reds, którego kontrakt wygasa latem przyszłego roku. Także kapitan Virgil van Dijk oraz obrońca Trent Alexander-Arnold nie są pewni swojej przyszłości na Anfield Road. Liverpool jest na czele tabeli Premier League, ale także fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Ekipa Arne Slota w najbliższym czasie spotka się w lidze z Manchesterem United (5 stycznia), Tottenhamem Hotspur w Pucharze Ligi Angielskiej (8 stycznia) oraz Accrington w Pucharze Anglii (11 stycznia).