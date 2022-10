PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

We wtorek miało dojść do spotkania Erika ten Haga z Cristiano Ronaldo. Wydaje się, że panowie zakopali topór wojenny. Portugalczyk wrócił bowiem do treningów z drużyną i walczy o miejsce w składzie na mecz z Sheriffem Tyraspol.

Cristiano Ronaldo stwarzał ostatnio problemy dyscyplinarne Manchesterowi United. Spekulowano, że Portugalczyk poprosi o zimowy transfer

Erik ten Hag odsunął gracza od treningów z drużyną. W wyniku tej decyzji 37-latek nie wystąpił przeciwko Chelsea

Od wtorku znów jednak pracuje z zespołem. Wygląda na to, że wraz z trenerem odnaleźli sposób na rozwiązanie napiętej sytuacji

Ronaldo znów trenuje z kolegami. Dostosuje się do hierarchii w zespole?

Nastąpił kolejny zwrot w akcji w sprawie Cristiano Ronaldo. Przypomnijmy, że kapitan reprezentacji Portugalii naraził się trenerowi Erikowi ten Hagowi podczas niedawnego spotkania Manchesteru United z Tottenhamem (2:0). 37-latek, jak to zwykle bywa w ostatnim czasie, rozpoczął mecz jako rezerwowy. Później odmówił wejścia na boisko, a ostatecznie wyszedł ze stadionu przed ostatnim gwizdkiem. Holenderski trener uznał to za objaw braku szacunku do klubu, kolegów i kibiców. Kilka dni później Czerwone Diabły poinformowały o odsunięciu pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki od treningów z resztą zespołu.

Przez weekend pojawiło się mnóstwo doniesień na temat przyszłości napastnika. Nie wziął on udziału w meczu z Chelsea (1:1) i spekulowano, że zamierza poprosić o zimowy transfer. We wtorek miał spotkać się z ten Hagiem i podjąć decyzję. Wydaje się, że panowie zakopali topór wojenny – przynajmniej na ten moment. Na zdjęciach z wtorkowego treningu widać bowiem, jak z resztą kolegów ćwiczy portugalska gwiazda.

Pytanie brzmi, na jak długo uspokoi się ego Ronaldo. Wyraził się jasno, twierdząc, że chce regularnie grać w wyjściowym składzie, na co ten Hag nie zamierza się godzić. Teraz, jak donosi Fabrizio Romano, 37-latek walczy o miejsce w składzie na czwartkowe starcie z Sheriffem Tyraspol.

Ronaldo wystąpił w tym sezonie w 12 meczach. Zanotował w nich dwie bramki i asystę.

