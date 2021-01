Sędzia Michael Oliver przyznał po fakcie, że popełnił błąd w październikowych derbach między Evertonem a Liverpoolem. Uważa, że po faulu Jordana Pickforda na Virgilu van Dijku powinien pokazać temu pierwszemu czerwoną kartkę.

Na Olivera spadła kilka miesięcy temu fala krytyki ze strony mediów i kibiców. Przewinienie Pickforda było naprawdę niebezpieczne i spowodowało poważną kontuzję defensora Liverpoolu. Ten do dziś nie powrócił na boisko, gdyż uszkodził więzadła krzyżowe.

Co prawda do całego zdarzenia doszło w momencie, gdy van Dijk znajdował się na spalonym, ale nadal nie usprawiedliwia to arbitra, który potraktował Pickforda bardzo wyrozumiale. Mecz zakończył się ostatecznie remisem 2:2.

– Moja pierwsza myśl była taka, że to nie może karny, ponieważ van Dijk był na spalonym. Musiałem najpierw to sprawdzić za pomocą VAR-u. Mieliśmy rację i to faktycznie był ofsajd. Mam jednak zastrzeżenia co do drugiej decyzji odnośnie Pickforda. Wiem, że swoją interwencją próbował jak najmocniej zasłonić dostęp do bramki, ale wykonał to źle, czego potwierdzeniem jest uraz van Dijka – powiedział arbiter.

Pickford powinien wylecieć z boiska

– Teraz, z perspektywy czasu uważam, że powinienem postąpić inaczej i bardziej ukarać Pickforda. Znamienne jest jednak to, że żaden z graczy na placu gry nie domagał się czerwonej kartki. Sam analizowałem tę sytuację wielokrotnie i oglądałem powtórki i teraz, z perspektywy czasu wiem, że mogłem zachować się inaczej – zaznaczył Michael Oliver.

Virgil van Dijk nadal przechodzi rehabilitację po doznanym jesienią urazie. Są szanse, że wróci na plac gry przed końcem sezonu.