Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Amad Diallo oraz Matthijs de Ligt

Manchester United pokonuje Southampton

Inauguracje 4. kolejki rozgrywek Premier League rozpoczęliśmy na St. Mary’ Stadium. To właśnie na tym obiekcie doszło do starcia Southampton z Manchesterem United. Obie drużyny przystępowały do tej rywalizacji w niezbyt dobrych nastrojach. Gospodarze bowiem przegrali swój ostatni ligowym mecz z Brentford (1:3). “Czerwone Diabły” natomiast musiały uznać wyższość odwiecznego rywala – Liverpoolu (0:3).

Od początku spotkania Southampton przycisnęło do muru Manchester United. Gospodarze tworzyli akcje bramkowe, ale dopiero w 33. minucie mieli znakomitą okazję do objęcia prowadzenia. Arbiter podyktował beniaminkowi rzut karny, do którego podszedł Cameron Archer. 22-latek jednak przegrał rywalizacje z Andre Onaną. Piłkarze Erika ten Haga od razu wzięli się do roboty i chwilę później prowadzili już 1:0. Na listę strzelców wpisał się Matthijs de Ligt. “Czerwone Diabły” jeszcze przed przerwą raz pokonały Aarona Ramsdale’a, a zrobił to konkretnie Marcus Rashford.

W drugiej odsłonie rywalizacji dominacja była po stronie gości. “Czerwone Diabły” jednak nie mogły znaleźć drogi do bramki chronionej przez Aarona Ramsdale. W 79. minucie sytuacja dla Manchesteru United jeszcze była wygodniejsza, bowiem czerwoną kartkę otrzymał gracz Southampton – Jack Stephens. Finalnie podopieczni Erika ten Haga zdołali jeszcze w ostatniej akcji meczu podwyższyć prowadzenie. Podanie Diogo Dalota zamienił na trafienie Alejandro Garnacho.

Manchester United w kolejnym meczu z Barnsley w Pucharze Ligi Angielskiej. Southampton natomiast w tych samych rozgrywkach zagra z Evertonem.

Southampton – Manchester United 0:3

De Ligt (35′), Rashford (41′), Garnacho (90+6′)

