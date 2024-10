Manchester United potwierdził. Gwiazdor wrócił do treningów

Leny Yoro jest coraz bliżej powrotu do gry po kontuzji stopy. Manchester United poinformował, że 18-letni stoper rozpoczął już indywidualne treningi na boisku.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Leny Yoro rozpoczął indywidualne treningi na boisku

Leny Yoro dołączył do Manchesteru United podczas ostatniego letniego okienka transferowego, ale jeszcze nie zanotował oficjalnego debiutu w barwach Czerwonych Diabłów. 18-letni stoper nieźle wyglądał w trakcie przedsezonowych sparingów angielskiego klubu. Niestety, młody obrońca nabawił się poważnej kontuzji w meczu towarzyskim między Manchesterem United a Arsenalem.

Młodzieżowy reprezentant Francji doznał urazu stopy, z którym zmaga się do teraz. Rehabilitacja Leny’ego Yoro jest już jednak na ostatniej prostej, o czym świadczy fakt, że mierzący 190 centymetrów defensor rozpoczął treningi indywidualne na boisku. To oznacza, że gwiazdka Czerwonych Diabłów powinna wrócić do gry w najbliższych tygodniach. Erik ten Hag otrzyma więc wsparcie w linii obrony.

Przypomnijmy, że ostatniego lata Leny Yoro był niezwykle łakomym kąskiem na rynku transferowym. Przez dłuższy czas wydawało się, że młodzieniec przeprowadzi się do Realu Madryt, lecz zawodnik ostatecznie wybrał ofertę Manchesteru United, który zapewnił mu dużo większą pensję. Angielski gigant zapłacił za wychowanka Lille około 62 mln euro, przy czym wartość rynkowa piłkarza jest szacowana na 55 mln euro.

Leny Yoro powinien być sporym wzmocnieniem składu zespołu Red Devils, który nie najlepiej radzi sobie na początku aktualnego sezonu Premier League.