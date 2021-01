Lampard może drżeć o stanowisko. Rodgers na radarze Chelsea

Chelsea FC dzisiaj rozegra kolejne spotkanie w trakcie trwającej kampanii. Tym razem w ramach Pucharu Anglii na drodze The Blues stanie Luton Town. Tymczasem wciąż niejasna jest przyszłość aktualnego menedżera ekipy ze Stamford Bridge. The Mirror spekuluje, że Frank Lampard może zostać zastąpiony przez Brendana Rodgersa.

Chelsea FC nie jest tajemnicą, że miała w tej kampanii odnieść sukces. Wzmocnienia poczynione latem minionego roku za 200 milionów funtów miały go zagwarantować. Najwyraźniej opiekun teamu z Londynu nie potrafi jednak spełnić pokładanych w nim nadziei.

W swoim ostatnim spotkaniu Chelsea przegrała z Leicester City w ramach angielskiej ekstraklasy. W związku z tym panaceum na piłkarzy The Blues znalazł zespół dowodzony przez Brendana Rodgersa. 47-latek w dużym stopniu przyczynił się do tego, że zawodnicy Lisów plasują się na trzeciej pozycji w ligowej tabeli.

Sternicy londyńskiego klubu są pod niezwykłym wrażeniem pracy Irlandczyka. Brendan Rodgers był już podobno kuszony pracą na Stamford Bridge. Ten jednak nie zamierza zmieniać swojego pracodawcy przynajmniej do końca trwającego sezonu.

Lampard ucieknie spod topora?

Inną sprawą jest natomiast, że Roman Abramowicz wciąż darzy dużym kredytem zaufania Franka Lamparda. Co prawda londyński zespół pod batutą byłego reprezentanta Anglii zanotował już w trakcie trwającej kampanii łącznie sześć porażek ligowych. W każdym razie w jego stosunku jest zachowywana cierpliwość.

Pięć porażek w Premier League w ostatnich ośmiu spotkaniach sprawiło jednak, że zaczęły pojawiać się głosy, że jednak 42-latek nie może być pewny swojej przyszłości w klubie. Istotne wydaje się to, że w momencie, gdy Chelsea nie wywalczy w trakcie trwającej kampanii miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie, to Lampard będzie musiał za to zapłacić swoim stanowiskiem.

Swój najbliższy mecz ligowy stołeczny team rozegra już 27 stycznia. Przeciwnikiem Chelsea będzie Wolverhampton Wanderers. Tymczasem na początku lutego będą miały miejsce derby stolicy Anglii, gdy The Blues zmierzą się z Tottenhamem Hotspur. Godne uwagi jest też to, że już 23 lutego Chelsea skonfronttuje się z Atletico Madryt w fazie pucharowej Ligi Mistrzów.



