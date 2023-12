IMAGO / Gary Oakley Na zdjęciu: Julian Alvarez

Julian Alvarez dołożył kolejne trofeum do kolekcji

Argentyńczyk z Manchesterem City wygrał Klubowe Mistrzostwo Świata

Ostatni czas jest dla niego wyjątkowo udany

Julian Alvarez kompletuje futbol. Kolejne trofeum w kolekcji

Julian Alvarez w wieku zaledwie 23 lat może poszczycić się osiągnięciami, o których inni wielcy piłkarz mogą jedynie pomarzyć. Napastnik Manchesteru City i reprezentacji Argentyny ma za sobą znakomity okres.

W piątkowy wieczór Alvarez z Man City sięgnął po Klubowe Mistrzostwo Świata, zdobywając przeciwko Fluminense dwa gole. Co więcej, pierwsze trafienie okazało się rekordowe, bo padło już w 45. sekundzie. Oznacza to, że jest to najszybciej zdobyta bramka w historii finałów KMŚ.

Już w czerwcu Alvarez został pierwszym Argentyńczykiem, który w swojej karierze zdobył mistrzostwo świata, Ligę Mistrzów i Copa Libertadores. Oprócz tego do tej pory triumfował w takich rozgrywkach jak: Copa America, Premier League, Superpuchar Europy i Puchar Anglii.

Czytaj dalej: Man City najlepszą drużyną świata. Wielki triumf w finale