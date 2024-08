Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag: Casemiro jest liderem i bardzo ważnym piłkarzem

Manchester United w minioną sobotę zainaugurował sezon 2024/25. „Czerwone Diabły” bowiem tego dnia mierzyły się z Manchesterem City o Tarczę Wspólnoty. Spotkanie nie poszło po myśli podopiecznych Erika ten Haga, którzy musieli uznać wyższość odwiecznego rywala. „The Citizens” wygrali to spotkanie dopiero po konkursie rzutów karnych.

W poniedziałek natomiast na łamach strony klubowej „manutd.com” ukazał się wywiad z Erikiem ten Hagiem. W rozmowie z holenderskim szkoleniowcem został poruszony temat Casemiro. Trener Manchester United jest spokojny o formę brazylijskiego pomocnika przed startem ligi.

– Casemiro ma za sobą cały okres przygotowawczy, więc jest w bardzo dobrej formie. Jako zespół dobrze przepracowaliśmy ten okres i myślę, że to ułatwi pracę Casemiro. Może wnieść do drużyny swoje umiejętności i wtedy będziemy widzieć, jak ważnym piłkarzem jest dla naszej gry, dla naszej drużyny – powiedział Erik ten Hag, cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Casemiro jest liderem i bardzo ważnym piłkarzem dla zespołu. Atakujemy, bronimy, wszystko robimy razem – dodał Holender.

Nie jest tajemnicą, że Casemiro w letnim okienku transferowym mógł opuścić Manchester United. Brazylijczyk był łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Finalnie ten ruch nie doszedł do skutku i w nadchodzącej kampanii ligowej będziemy mogli go wciąż oglądać w trykocie „Czerwonych Diabłów”.

