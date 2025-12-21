Manchester United nie poradził sobie w pojedynku z rozpędzoną Aston Villą, chociaż Matty Cash wyciągnął pomocną dłoń do Czerwonych Diabłów. Bohaterem ekipy z Birmingham był Morgan Rogers.

Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Patrick Dorgu i Matty Cash (Aston Villa - Manchester United)

Manchester United przegrywa w hicie. Błąd Casha

W jedynym niedzielnym spotkaniu 17. kolejki Premier League doszło do pojedynku Aston Villa – Manchester United. Chociaż gospodarze mogli pochwalić się serią dziewięciu wygranych meczów z rzędu, Czerwone Diabły nie zamierzały oddać pola bez walki. Na gola otwierającego wynik czekaliśmy do 45 minuty.

Morgan Rogers popisał się niesamowitym uderzeniem z narożnika pola karnego. Senne Lammens był bez szans – piłka wylądowała w samym okienku! A już trzy minuty później rywalom postanowił pomóc Matty Cash. Reprezentant Polski zaliczył fatalną stratę w pojedynku z Patrickiem Dorgu. Futbolówkę przejął Matheus Cunha i doprowadził do wyrównania.

Aston Villa odpowiedziała w 57. minucie. I znowu na listę strzelców wpisał się Rogers. Anglik znowu zamknął akcję technicznym strzałem w górny róg bramki, w ten sposób zapewniając swojej drużynie trzy punkty w pojedynku z Czerwonymi Diabłami.

The Villans z dorobkiem 36 oczek plasują się na najniższy stopniu podium w tabeli Premier League. Natomiast Manchester United ma o dziesięć punktów mniej i zajmuje 7. lokatę.