Chelsea wybrała następcę Mareski, który może odejść do Man City

Enzo Maresca po sezonie może odejść z Chelsea, aby przejąć Manchester City. Gdyby tak się stało, The Blues mają wybranego następcę. Zastąpić włoskiego taktyka miałby Liam Rosenior - informuje seewis Caughtoffside.com.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Liam Rosenior kandydatem na nowego trenera Chelsea

Enzo Maresca przed startem sezonu 2024/2025 został trenerem Chelsea. Jego praca w Londynie zaczęła się od uzyskania awansu do Ligi Mistrzów, a także zdobycia dwóch trofeów. The Blues okazali się najlepsi w Lidze Konferencji, a później wygrali Klubowe Mistrzostwa Świata. Wyniki, jakie drużyna osiąga pod wodzą 45-latka zostały docenione przez inne zespoły.

Coraz więcej mówi się o tym, że Maresca zostanie nowym trenerem Manchesteru City. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Pepa Guardioli. Choć umowa włoskiego szkoleniowca obowiązuje do 2029 roku, władze Chelsea rozglądają się za jego następcą.

Jak poinformował serwis Caughtoffside wiadomo, kto mógłby zostać trenerem The Blues, jeśli Maresca opuści klub. Najpoważniejszym kandydatem miałby być Liam Rosenior, czyli obecny opiekun Strasbourga, występującego w Ligue 1. Warto dodać, że zarówno francuski zespół, jak i Chelsea mają tego samego właściciela, czyli BlueCo. 41-latek wyrasta więc na naturalnego następcę.

Rosenior zbiera fantastyczne recenzje za pracę w Strasbourgu. Anglik pracuje w Ligue 1 od lipca 2024 roku. W pierwszym sezonie jego piłkarze zajęli 7. miejsce w lidze, dzięki czemu zakwalifikowali się do Ligi Konferencji. Z kolei w tym sezonie bez większych problemów wygrali fazę ligową europejskich pucharów, a w Ligue 1 zajmują 7. miejsce po 16. kolejkach z dorobkiem 23 punktów.