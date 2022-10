PressFocus Na zdjęciu: Matty Cash

To dobra wiadomość dla kibiców reprezentacji Polski oraz Aston Villi. Matty Cash wyleczył już uraz i wrócił do treningów z resztą grupy. Dobre wiadomości przekazał menedżer ekipy z Villa Park Steven Gerrard.

Matty Cash wraca do pełnych treningów w Aston Villi

Dobre wiadomości przekazał Steven Gerrard

Polski obrońca z powodu urazu przegapił niedawne zgrupowanie kadry

Dobre wiadomości dla reprezentacji Polski

Matty Cash rozegrał komplet minut do piątej kolejki Premier League, jednak pechowe okazało się starcie z Manchesterem City, w którym obrońca reprezentacji Polski nabawił się urazu i musiał opuścić plac gry jeszcze przed przerwą.

Początkowo wydawało się, że Cash szybciej zdoła wrócić do treningów. Polak opuścił jednak zgrupowanie kadry, podczas którego Biało – Czerwoni mierzyli się z Holandią i Walią. – Z powodu kontuzji nie wezmę udziału we wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Rehabilitacja idzie dobrze, ale nie uda mi się dojść do pełnej sprawności przed najbliższymi meczami. Powodzenia dla drużyny i będę trzymać kciuki za chłopaków – napisał obrońca kilkanaście dni temu na jednym z portali społecznościowych.

Na szczęście problemy Cash’a zostały zażegnane i polski defensor wrócił już do treningów, o czym poinformował Steven Gerrard podczas konferencji prasowej przed meczem Premier League z Leeds United.

– Mam pozytywną wiadomość. W poniedziałek Cash wróci do pełnych treningów z maksymalnym obciążeniem z resztą grupy. Ma za sobą już pierwszą sesję – przyznał Gerrard.

Zobacz również: Klopp ubolewa nad kolejnym złym początkiem meczu w wykonaniu jego Liverpoolu