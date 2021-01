Bednarek podbija Premier League. Polak z wysokimi notami za mecz z Liverpoolem

Liverpool FC przegrał z Southampton FC w poniedziałkowy wieczór, notując jednocześnie swoją drugą porażkę w lidze angielskiej w tym sezonie. The Reds co prawda utrzymali fotel lidera Premier League. Niemniej widać gołym okiem, że kontuzje w defensywie odcisnęły piętno na zespole, który jest też bez błysku w ataku. Tymczasem kolejne udane spotkanie zaliczył Jan Bednarek. Reprezentant Polski zebrał sporo pochlebnych opinii na swój temat.

Liverpool FC miał plan przed poniedziałkowym starciem ze Świętymi, aby odskoczyć od Manchesteru United. Ostatecznie sztuka ta nie udała się podopiecznym Juergena Kloppa. W związku z tym niezwykle ciekawie zapowiada się starcie z udziałem The Reds i Czerwonych Diabłów zaplanowane na 17 stycznia.

Bednarek błyszczy w Premier League

O ile kibice mistrzów Anglii mają powody do niepokoju, to świetny czas w lidze angielskiej przeżywa ostatnio Jan Bednarek. Polski defensor otrzymał wysokie oceny od mediów za swój występ. Godne uwagi jest to, że Southampton już osiem razy zachował czyste konto. Tym samym defensywa jest mocnym punktem Świętych.

Dziennikarze BBC ocenili występ byłego defensora Lecha Poznań na “8” w skali od 1-10. Na taką samą ocenę pozwolili sobie w kontekście Polaka przedstawiciela portalu 90min.com. Odrobinę niższą ocenę Bednarek otrzymał od Sky Sports, czyli “7”. Z kolei Daily Mail dał polskiemu defensorowi również notę “8”.

24-letni zawodnik w trakcie trwającej kampanii rozegrał łącznie 17 meczów ligowych, notując w nich jedno trafienie i jedną asystą. Ponadto Bednarek zaliczył jeden mecz w ramach Pucharu Ligi Angielskiej.

27-krotny reprezentant Polski trafił do ekipy z Wysp Brytyjskich latem 2017 roku. Obecny kontrakt Bednarka ze Świętymi obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.