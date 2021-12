fot. PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Manchester United w czwartkowy wieczór zmierzy się w roli gospodarza z Arsenalem w spotkaniu 14. kolejki Premier League. Tymczasem przed tym starciem opiekun Kanonierów Mikel Arteta wyraził kilka zdań na temat nowego opiekuna Czerwonych Diabłów.

Bardzo ciekawie zapowiada się czwartkowa batalia w lidze angielskiej Man Utd – Arsenal

Pochlebnych słów w kierunku Ralfa Rangnicka nie szczędził Mikel Arteta

Hiszpan docenił u Niemca umiejętność pracy nie tylko w roli trenera

Arteta skomentował wybór Man Utd ws. nowego menedżera

Manchester United zmierzy się z Arsenalem na Old Trafford w czwartek. Niemniej w tym boju Ralf Rangnick nie poprowadzi jeszcze aktualnych wicemistrzów Anglii. Niemiec ma być jednak obecny na trybunach stadionu.

– Wiemy, czego możemy się spodziewać po Man Utd, grając z tą ekipą na wypełnionym po brzegi stadionie Old Trafford. Spodziewamy się intensywnego starcia. Z drugiej strony trudno przewidzieć taktykę rywala na to starcie, bo nie wiemy, jak Man Utd będzie się przygotowywał do spotkania. W związku z tym skupiamy się na sobie – mówił Mikel Arteta cytowany przez L’Equipe.

Hiszpański trener pozwolił sobie na kilka zdań na temat nowego menedżera Czerwonych Diabłów. – Ralf Rangnick to jeden z najlepszych specjalistów. Nie jest tylko trenerem. Potrafi wykonać radykalne zmiany w różnych dziedzinach sportu. To na pewno ciekawy wybór na stanowisko menedżera takiego klubu jak Man Utd – powiedział Arteta.

Spotkanie Man Utd – Arsenal zacznie się w czwartek o 21:15.

