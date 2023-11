ESPN donosi, że agenci chcieli wpłynąć na zwolnienie z Manchesteru United Erika ten Haga i próbowali inicjować spotkania z władzami klubu, na których mieli proponować swoich kandydatów do zastąpienia Holendra.

IMAGO / David Horn Na zdjęciu: Erik ten Hag

Man Utd słabo spisuje się w tym sezonie pod wodzą Ten Haga

Holender był wielokrotnie krytykowany w mediach

Agenci próbowali przekonać klub do zwolnienia trenera

Agenci próbowali namówić Man Utd do zwolnienia Ten Haga

W ostatnim czasie Erik ten Hag nie miał dobre prasy. Słabe wyniki uzyskiwane przez Manchester United sprawiały, że w mediach często pojawiały się spekulacje na temat ewentualnej zmiany szkoleniowca w klubie z Old Trafford.

Choć władze Czerwonych Diabłów nigdy nie wysłały sygnałów, że planują zwolnić Holendra to agenci próbowali inicjować spotkaniach, na których chcieli przedstawić swoich kandydatów do roli nowego menedżera United. Zasłaniając się dobrem klubu, agenci chcieli zadbać o własne interesy, co sfrustrowało sterników Manchesteru United. ESPN informuje, że klub odrzucił wszelkie propozycje spotkań, które mogłyby dotyczyć potencjalnych zmian w sztabie szkoleniowym.

ESPN podkreśla jednak, że nieuchronna inwestycja Sir Jima Ratcliffe’a w klub wywoła niepewność we wszystkich strukturach zespołu, gdy tylko zostanie potwierdzona – być może już w tym tygodniu.

