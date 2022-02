Neuer wraca do zdrowia

PressFocus Na zdjęciu: Manuel Neuer

Bardzo dobre wiadomości płyną z Monachium do wszystkich kibiców Bayernu. Rehabilitacja Manueala Nuera przebiega pomyślnie, a bramkarz wznowił już treningi biegowe. Wygląda na to, że niebawem ponownie zobaczymy go w bramce bawarskiego klubu.

Manuel Neuer przeszedł operację łąkotki

Rehabilitacja bramkarza przebiega pomyślnie

Gracz Bayernu Monachium powinien wrócić do gry za około dwa tygodnie

Wkrótce Neuer wróci na boisko

Dość niespodziewanie kilka tygodni temu poinformowano, że Manuel Neuer przeszedł operację łąkotki, którą przeprowadził doktor Christian Fink w klinice w Innsbrucku. Ten sam lekarz miał wcześniej okazje prowadzić leczenie Niklasa Suele i Leroya Sane.

Zdaniem niemieckich mediów rekonwalescencja bramkarza Bayernu Monachium ma potrwać jeszcze około dwóch lub trzech tygodni. Póki co, wszystko przebiega pomyślnie. Niemiec robi postępy i wszystko idzie w dobrym kierunku, o czym kilka dni temu poinformował też sam zainteresowany za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych.

– Bardzo dobrze sobie radzę. Widać postępy, wszystko idzie zgodnie z planem – napisał golkiper klubu z Bawarii na swoim Instagramie.

Dziś z kolei Bayern Monachium oficjalnie poinformował, że Manuel Neuer wznowił treningi biegowe. Wszystko pod czujnym okiem klubowego lekarza. Biorąc pod uwagę postępy, jakie robi golkiper oraz wieści płynące z Bawarii to termin dwóch tygodni do powrotu do pełni zdrowia wydaje się bardzo realny. Reprezentant Niemiec z pewnością przyda się Bayernowi w końcówce sezonu.

Servus, Manu! 👋@Manuel_Neuer absolvierte heute erstmals wieder ein Lauftraining an der Säbener Straße. 🏃‍♂️#MiaSanMia pic.twitter.com/cszGlvI5BJ — FC Bayern München (@FCBayern) February 21, 2022

Zobacz także: Vinicius Jr podpisze nowy kontrakt z Realem Madryt