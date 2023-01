fot. PressFocus Na zdjęciu: Mychajło Mudryk

Arsenal wydawało się, że jest blisko sfinalizowania transferu z udziałem Mychajło Mudryka. Tymczasem najnowsze doniesienia mediów wskazują, że Chelsea zamierza pokrzyżować plany Kanonierów, chcąc przechwycić 21-latka.

1 stycznia zostało otwarte okno transferowe

The Guardian podaje, że ciekawa walka zapowiada się o Mychajło Mudryka

Chelsea zamierza uprzedzić Arsenal w wyścigu po piłkarza

Szachtar Donieck oczekuje za 21-latka 95 milionów euro

Chelsea celuje w tego samego piłkarza co Arsenal

Arsenal w tej kampanii jest rewelacją Premier League. Drużyna Mikela Artety kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Sternicy The Gunners myślami są już jednak przy kolejnych miesiącach, pracując nad wzmocnieniami drużyny. Okazuje się jednak, że odwieczny rywal ma podobne cele. Mowa o Chelsea.

Ostatnio światło dzienne ujrzała informacja, że Szachtar Donieck odrzucił jedną z ofert Arsenalu w sprawie Mychajło Mudryka. To był znak dla sterników The Blues, aby spróbować pozyskać Ukraińca. Wiadomo, że ukraiński klub oczekuje za zawodnika 95 milionów euro.

Mudryk nie przypadowo jest łączony przez The Guardian z przeprowadzką do Chelsea. Kontuzji zerwania więzadła krzyżowego w kolanie doznał Armando Broja, który będzie wyłączony z gry do końca sezonu. Jednocześnie Mudryk jest uważany za idealnego kandydata do jego zastąpienia.

W tym sezonie ukraiński piłkarz wystąpił w 18 meczach, strzelając w nich 10 goli. Zanotował w nich także osiem asyst.

