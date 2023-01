PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Tuttomercatoweb uważa, że w najbliższym czasie może dojść do wymiany zawodników pomiędzy Arsenalem i Juventusem. Dusana Vlahovicia w Turynie może bowiem zastąpić Bukayo Saka.

Vlahović jest łączony z odejściem z Juventusu

Jednym z zainteresowanych Serbem klubów jest Arsenal

Stara Dama chciałaby wymienić się zawodnikami z drużyną z Londynu

Saka zastąpi Vlahovicia w Turynie?

Dusan Vlahović trafił do Turynu w styczniu ubiegłego roku za 80 milionów euro, ale zaledwie po dwunastu miesiącach spędzonych w Juventusie prasa spekuluje o jego możliwej wyprowadzce ze stolicy Piemontu.

Serb od października leczy kontuzję pachwiny i choć uczestniczył w mistrzostwach świata w Katarze to do klubowej rywalizacji wróci najwcześniej pod koniec stycznia. Jego problemy zdrowotne nie przeszkadzają jednak mediom łączyć go z transferem do angielskich klubów.

Wśród drużyn zainteresowanych pozyskaniem Vlahovicia jest Arsenal, który chętnie widziałby napastnika Starej Damy we własnych szeregach.

Tuttomercatoweb donosi, że bianconeri są gotowi rozważyć oferty za swojego gracza, jednak w związku z problemami finansowymi wynikającymi między innymi z toczonego śledztwa przez turyńską prokuraturę, Juventus może mieć problem ze znalezieniem funduszy na następcę serbskiego napastnika.

Włoskie media informują, że tego powodu Stara Dama byłaby bardziej zainteresowana wymianą zawodników, a na liście życzeń Massimiliano Allegriego i spółki znajduje się Bukayo Saka.

Wychowanek Arsenalu jest jednak kluczową postacią drużyny Mikela Artety, dlatego scenariusz, w którym Kanonierzy oddadzą jednego z ważniejszych zawodników wydaje się być mało prawdopodobny.

Zobacz również: Rashford posadzony na ławkę. Znamy powód