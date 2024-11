PSG szykuje nowy kontrakt dla gwiazdy

PSG przedłuży kontrakt z Achrafem Hakimim aż do 2029 roku – donosi francuski dziennik "L'Equipe". Oficjalne potwierdzenie ze strony paryskiego klubu ma nastąpić w najbliższym czasie.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Achraf Hakimi zostaje w PSG. Nowy kontrakt do 2029 roku

Paris Saint-Germain sprowadził Achrafa Hakimiego latem 2021 roku, dokonując jednego z najgłośniejszych transferów tamtego okna. Marokański obrońca przeniósł się do stolicy Francji z Interu Mediolan. Włoski klub otrzymał kwotę 68 milionów euro.

Obecny kontrakt 26-latka z PSG obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Jednak klub i zawodnik osiągnęli porozumienie w sprawie jego przedłużenia. Według informacji “L’Equipe” nowa umowa zawodnika w Parku Książąt ma obowiązywać do połowy 2029 roku. Co więcej, marokański defensor ma również otrzymać znaczącą podwyżkę, odzwierciedlającą jego kluczową rolę w drużynie.

INFO L'ÉQUIPE. Achraf Hakimi a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2029. https://t.co/BuiMXBPWa0 pic.twitter.com/mxgJ8PlHzi — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 21, 2024

Hakimi swoją piłkarską przygodę rozpoczynał w Realu Madryt, ale nie zdołał w pełni rozwinąć swojego potencjału w zespole Królewskich. Przełom w jego karierze nastąpił w Borussii Dortmund, gdzie zaczął błyszczeć dzięki swojej dynamicznej grze i wszechstronności. Po udanych występach w Niemczech przeniósł się do Interu.

W barwach PSG w sumie rozegrał już 133 spotkania, strzelając 16 goli i zaliczając 22 asysty. W ostatnim czasie Hakimi był łączony między innymi z Manchesterem City, jaki i Liverpoolem.