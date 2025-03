Golubickas ocenił reprezentację Polski. Litwa liczy na niespodziankę

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Paulius Golubickas

Chcemy powalczyć o trzy punkty – mówi Golubickas przed meczem z Polską

Reprezentacja Litwy w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026 będzie jednym z rywali reprezentacji Polski. Już w piątek obie drużyny zmierzą się w bezpośrednim spotkaniu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zdecydowanym faworytem meczu będą “Biało-Czerwoni”, lecz nasi rywale nie mają zamiaru oddać zwycięstwa bez walki. Paulius Golubickas w rozmowie z TVP Sport zdradził, że Litwa chce powalczyć o komplet punktów.

– Szanujemy naszych przeciwników, ale w każdym meczu chcemy walczyć o trzy punkty. W Warszawie to Polska będzie zdecydowanym faworytem, ale jak sam wiesz, na boisku zawsze wiele może się wydarzyć. Jeżeli wykonamy nasze zadania, będziemy trzymać się taktyki, swoich celów, możemy mocno przeciwstawić się Polsce. Liczymy, że wasz zespół też popełni błędy, a my wtedy znajdziemy sposób, aby to wykorzystać – powiedział Paulius Golubickas w rozmowie z TVP Sport.

Zobacz wideo: Brazylijczyk chce grać w reprezentacji Polski

– Wiemy, że to silna drużyna, choć w ostatnim czasie nie wygrała wielu spotkań. My również przegrywaliśmy, ale mamy nowe eliminacje, nowy rok i wszystko zaczyna się od nowa. Polska to silny rywal, ale my chcemy powalczyć w tym spotkaniu o trzy punkty – dodał.

Golubickas to piłkarz Radomiaka Radom, do którego trafił zimą tego roku z Żalgirisa Wilno. Jak dotąd nie miał zbyt wielu okazji do gry, bowiem wystąpił jedynie w 4 meczach, zbierając w nich 45 minut. W reprezentacji Litwy ma na swoim koncie 30 spotkań.