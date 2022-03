fot. PressFocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Monaco – PSG to pierwsze niedzielne spotkanie 29. kolejki Ligue 1. W roli zdecydowanego faworyta do tej potyczki podejdą podopieczni Mauricio Pochettino. Poznaliśmy składy obu ekip na to starcie.

Paryżanie powalczą dzisiaj o 21. zwycięstwoi w sezonie

Rywalem PSG będzie Monaco, marzące wciąż o wywalczeniu miejsca premiowanegoi grą w europejskich pucharach

Spotkanie zacznie się o 21:00

Monaco – PSG: ligowy klasyk

AS Monaco przystąpi do potyczki z gigantem ligi francuskiej, chcąc wrócić na zwycięski szlak po trzech spotkaniach bez wygranej. Drużyna Philippe’a Clementa będzie osłabiona brakiem trzech zawodników. W gronie nieobecnych znajdują się: Krepin Diatta, Cesc Fabregas oraz Vanderson.

PSG liczy natomiast na drugie z rzędu ligowe zwycięstwo. Tydzień temu podopieczni Mauricio Pochettino pokonali spokojnie Bordeuax (3:0). W niedzielnym starciu drużyna z Parc des Princes będzie osłabiona brakiem między innymi takich zawodników jak Angel Di Maria, czy Keylor Navas. Z powodu choroby nie może też wystąpić Lionel Messi.

W pierwszy starciu w tej kampanii między obiema ekipami górą byli paryżanie, którzy wygrali 2:0. Ogólnie PSG było górą w każdym z dwóch ostatnich bojów z Monaco.

Ligue 1. Monaco – PSG: składy na mecz

Monaco: Nuebel – Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique, Tchouameni, Fofana, Martins, Golovin, Fofana, Ben Yedder

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Danilo, Paredes, Verratti, Wijnaldum, Mbappe, Neymar.

