Paris Saint-Germain w sobotni wieczór zmierzy się na swoim stadionie w spotkaniu ligowym ze Strasbourgiem. Przed tym meczem z przedstawicielami mediów na konferencji prasowej spotkał się trener wicemistrzów Ligue 1.

Paris Saint-Germain w sobotę rozegra mecz drugiej kolejki Ligue 1

Na drodze paryżan stanie Strasbourg Karola Filii

Przed potyczką ligową kilka zdań na konferencji prasowej na temat Kyliana Mbappe i Mauro Icardiego wyraził opiekun wicemistrzów Francji

Trener PSG unika jednoznacznych deklaracji

Paris Saint-Germain w sobotę rozegra pierwszy mecz od momentu, gdy zawodnikiem tego klubu został Lionel Messi. W związku z tym zainteresowanie tym starciem jest ogromne. Tymczasem opiekun paryżan wykorzystał okazję w trakcie spotkania z dziennikarzami, aby zabrać głos na temat przyszłości Kyliana Mbappe oraz Mauro Icardiego. Pierwszy jest łączony z transferem do Realu Madryt, a drugi z powrotem do Serie A.

– Po pierwsze chciałbym zaznaczyć, że nigdy nie będę komentował słów prezydenta klubu. Proszę zrozumieć, że to mój przełożony, więc nie do moich kompetencji należy komentowanie jego słów. W kontekście zawodników, których dotyczą różne doniesienia, mogę tylko powiedzieć, że Mbappe i Icardi mają ważne umowy z klubem i to się nie zmieni – powiedział Mauricio Pochettino cytowany przez RMC Sport.

Na dzisiaj mało prawdopodobne jest, aby Lionel Messi zagrał w sobotnim boju Ligue 1. Wszystko wskazuje zatem na to, że w wyjściowym składzie paryżan znajdzie się Mauro Icardi. Szkoleniowiec paryżan nie chciał jednoznacznie stwierdzić, czy Argentyńczyk zagra w wyjściowym składzie.

– To jedno z tych pytań, które mogłoby być skierowane w kontekście większości naszych zawodników. Mauro, jest części zespołu, więc będzie na pewno brany pod uwagę w kontekście ustalania składu. Czy zagra? Przyjdzie czas na podjęcie decyzji – mówił Pochettino.

Spotkanie PSG odbędzie się w sobotę o 21:00 na Parc des Princes.

