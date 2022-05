Pressfocus Na zdjęciu: Ruben Amorim

Francuskie media są zgodne co do tego, że latem z Paris-Saint Germain pożegna się Mauricio Pochettino. Klusz rozpoczął już poszukiwanie jego następny i choć kilka głośnych nazwisk już wypłynęło, wciąż nie zapadły żadne decyzje. Propozycję od mistrza Francji miał odrzucić Zinedine Zidane, wobec czego klub zwrócił się w inną stronę. Jednym z faworytów jest obecnie Ruben Amorim.

Zarząd PSG planuje zwolnić Mauricio Pochettino

Argentyńczyk nie osiągnął sukcesu w Lidze Mistrzów, a do tego niezadowolony ze współpracy z nim jest Mbappe

Nowy dyrektor sportowy klubu na stanowisko szkoleniowca upatrzył sobie trenera Sportingu

Nieoczywisty kandydat nowego dyrektora

Mistrzostwo i puchar Ligi Francuskiej to jak się okazuje zbyt mało, żeby Mauricio Pochettino mógł utrzymać posadę szkoleniowca PSG. Właścicielom klubu zależy przede wszystkim na sukcesie w europejskich pucharach, o który w tym roku było daleko. Paryżanie odpadli w dwumeczu z Realem Madryt, a z rozgrywkami o puchar Francji pożegnali się już na etapie ⅛ finału. Zdecydowanie nie takich rezultatów oczekiwał szejkowie, którzy latem sprowadzili na Parc des Princes Lionela Messiego.

Zmiana trenera wiąże się z decyzją o przedłużeniu umowy przez Kyliana Mbappe. Francuzowi obiecano realny wpływ na politykę transferową klubu, a także decyzje odnośnie trenerów. Skrzydłowy nie jest zadowolony ze współpracy z Pochettino, dlatego Argentyńczyk musi pożegnać się z klubem. W kontekście PSG mówiło się o zatrudnieniu Zindine’a Zidane’a. Były trener Realu Madryt ofertę odrzucił.

🚨 Sporting CP head coach Ruben Amorim is PSG's priority to succeed Mauricio Pochettino!



Nowego kandydata wytypował wobec tego Luis Campos, który wkrótce przejmie posadę dyrektora sportowego mistrzów Francji. Jego faworytem jest obecny szkoleniowiec Sportingu – Ruben Amorim. Takie informacje przekazuje dziennik Le Parisien. Portugalczyk ma zaledwie 37-lat i byłaby to dla niego niewątpliwie wielka szansa do zaistnienia w europejskim futbolu. Posiada on jednak kontrakt ważny do końca sezonu 2023/24. Chcąc go zatrudnić, PSG będzie musiało opłacić jego klauzulę, wynoszącą 30 milionów euro.

