Milik wraca na szlagier. Media awizują Polaka w pierwszym składzie

Olympique Marsylia w hicie 27. kolejki Ligue 1 zmierzy się dzisiaj z Olympique Lyon. Wszystko wskazuje na to, że od pierwszych fragmentów rywalizacji w wyjściowym składzie OM znajdzie się Arkadiusz Milik. Jednocześnie były zawodnik SSC Napoli prawdopodobnie będzie mógł stoczyć pojedynki z byłym obrońcą między innymi Wisły Kraków – Marcelo.

Mecz powrotów

Olympique Marsylia przystąpi do potyczki, chcąc kontynuować serię spotkań bez porażki w lidze francuskiej, która trwa od 14 lutego. W tym czasie ekipa z Lazurowego Wybrzeża zaliczyła dwa remisy i zwycięstwo. Godne uwagi jest to, że do ekipy z Velodrome do składu oprócz polskiego napastnika ma wrócić również Florian Thauvin.

Arkadiusz Milik od momentu, gdy trafił do ekipy z Francji, rozegrał w jej szeregach tylko dwa spotkania, strzelając gola w starciu przeciwko Lens. Polak nie mógł grać z powodu kontuzji uda. Taki stan rzeczy sprawił, że wychowanek Rozwoju Katowice przegapić pięć spotkań.

Polski napastnik wkrótce z nowym trenerem

Wart zaznaczyć, że jeszcze dzisiaj na ławce trenerskim OM zasiądzie Nasser Larguet. Niemniej wkrótce ulegnie to zmianie, gdy stery nad marsylczykami ma przejąć Jorge Sampaoli. Argentyńczyk zostanie nowym trenerem Olympique Marsylia, gdy tylko przejdzie czas kwarantanny.

Przewidywane składy na mecz Olympique Marsylia – Olympique Lyon

Marsylia: Mandanda – Lirola, Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo, Kamara, Gueye, Khaoui, Payet, Thauvin, Milik

Lyon: Lopes – Dubois, Denayer, Diomande, Cornet, Mendes, Guimaraes, Paqueta, Toko Ekambi, Depay, Aouar.