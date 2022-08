PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi najwyraźniej nie był zadowolony z faktu, iż został zmieniony w czasie niedzielnego spotkania z AS Monaco. Paris Saint-Germain zremisował w hicie Ligue 1 1:1.

PSG zremisowało z Monaco 1:1 w hicie Ligue 1

Messi na boisku spędził 87 minut

Argentyńczyk nie był zadowolony z faktu, iż został zmieniony w końcówce spotkania

Galtier dokonał wyboru i zmienił Messiego

To nie był udany wieczór dla PSG. Paryżanie potrzebowali rzutu karnego, którego na bramkę zamienił Neymar, aby doprowadzić do wyrównania w meczu z Monaco. To nie był także udany występ Messiego, który choć trafił w słupek to nie dał wiele swojej drużynie w pojedynku z zespołem z Księstwa.

PSG do samego końca walczyło o trzy punkty i czwarte zwycięstwo w sezonie, desperacko dążąc do zdobycia drugiej bramki. Jednak szkoleniowiec Christophe Galtier podjął kontrowersyjną decyzję o zmianie Messiego w 87. minucie, kiedy jego drużyna najbardziej potrzebowała gola.

35-letni Argentyńczyk strzelił trzy gole i asystował przy dwóch już w tym sezonie, ale to nie wystarczyło, by przekonać trenera PSG. Zamiast tego to Mbappe pozostał na boisku pomimo słabego występu, a w miejsce Messiego na placu gry pojawił się Pablo Sarabia.

Lionel Messi wydawał się sfrustrowany decyzją Galtiera, który nie dał mu szansy dokończyć niedzielnego spotkania, co ujęły telewizyjne kamery pokazujące Argentyńczyka na ławce rezerwowych. Ta sytuacja relacji między zawodnikiem a trenerem raczej nie popsuje, choć media piszą o małym zgrzycie, bowiem dziennikarze twierdzą, że Lionel Messi był rozczarowany wyborem Galtiera.

