Kylian Mbappe nie zagrał w pierwszym meczu Ligue 1 w nowym sezonie przeciwko Clermont Foot. Mimo wszystko mistrzowie Francji poradzili sobie bez reprezentanta Francji. Le Parisien poinformowało natomiast, że zawodników wrócił już do treningów z drużyną i ma być gotowy do gry w najbliższym meczu PSG.

PSG w trzech ostatnich oficjalnych spotkaniach zdobyło 15 bramek

Strach pomyśleć, jak będzie wyglądała ofensywa drużyny z Paryża, gdy do gry wróci Kylian Mbappe

Media podają, że 23-latek wrócił już do treningów w grupie

Mbappe ma być gotowy na Montpellier

Kylian Mbappe to zdecydowanie postać, dzięki której ofensywa PSG będzie jeszcze mocniejsza. W starciu pierwszej serii gier stołeczny team wygrał różnicą pięciu goli z Clermont Foot. Mimo wszystko w klubie wszyscy nie potrafią się doczekać, kiedy reprezentant Francji wróci do gry.

Le Parisien ujawnił, że Mbappe rozpoczął już treningi z drużyną. Tym samym wszystko wskazuje na to, że zawodnik dojdzie do siebie do sobotniego starcia z Montpellier. Spotkanie odbędzie się na Parc des Prices o 21:00.

Paryżanie zagrają w sobotni wieczór czwarte oficjalne spotkanie w trakcie kampanii 2022/2023. W trzech dotychczasowych bojach PSG zdobyli 15 bramek, tracąc w nich tylko dwa gole.

Mistrzowie Francji mają na najbliższe tygodnie ciekawy terminarz, bo już 21 sierpnia zmierzą się z Lille. Z kolei tydzień później na drodze PSG stanie zawsze nieobliczalne AS Monaco.

