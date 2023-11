IMAGO / ZUMA Press / Massimiliano Ferraro Na zdjęciu: Mehdi Benatia

Mehdi Benatia zostanie nowym dyrektorem sportowym Olympique Marsylii

Marokańczyk to były piłkarz m.in. Bayernu i Juventusu

Ogłoszenie klubu ma być w przyszłym tygodniu

Mehdi Benatia dyrektorem sportowym Marsylii

Olympique Marsylia ma w przyszłym tygodniu ogłosić podpisanie kontraktu z nowym dyrektorem sportowym klubu. Według informacji podanych przez Fabrizio Romano francuski klub zdecydował się postawić na byłego reprezentanta Maroka. Mehdi Benatia, bo o nim mowa, to były piłkarz takich drużyn jak Bayern Monachium czy Juventus. Warto dodać, że przede wszystkim marokański piłkarz to wychowanek “Les Olympiens”. Jednak podczas pobytu w Marsylii nie wywalczył sobie miejsca w pierwszym składzie. Był wypożyczany do innych francuskich drużyn.

Jak poinformował Romano na portalu X, negocjację z Benatią trwały od kilku tygodni i zostały zakończone dzisiejszego dnia. Według włoskiego dziennikarza dokumenty między zainteresowanymi stronami mają zostać podpisane na początku przyszłego tygodnia. Na ten moment OM notuję rozczarowujący sezon. Po 11 rozegranych kolejkach zajmują dopiero 10. miejsce z dorobkiem 13 punktów. We wrześniu doszło w klubie do zmiany trenera. Marcelino zdecydował się rozstać z zespołem. Jego miejsce zajął legendarny piłkarz – Gennaro Gattuso.