Marsylia sięgnęła po pełną pulą, bramkowy wkład Milika

Arkadiusz Milik zdobył trzecią bramkę we francuskiej ekstraklasie i przyczynił się do jedenastego zwycięstwa Marsylii w obecnym sezonie. W sobotnim spotkaniu 29. kolejki Ligue 1 zespół ze Stade Velodrome pokonał 3:1 Stade Brest.

Marsylia wykorzystała atut własnego boiska

Marsylia do sobotniego spotkania na własnym stadionie przystępowała w roli faworyta. Gospodarze chcieli wykorzystać atut własnego boiska, na którym w ostatnich trzech spotkaniach zdobyli siedem punktów. Tym bardziej, że ich rywalem był niżej notowany zespół z Brestu.

Pierwsza odsłona meczu nie stała na wysokim poziomie. Marsylia choć miała optyczną przewagę, nie potrafiła przez długi czas znaleźć sposobu na zaskoczenie defensywy rywali. Wydawało się nawet, że na przerwę obie drużyny ze zejdą przy bezbramkowym remisie.

Ostatecznie jednak w lepszych humorach pierwszą połowę kończyli zawodnicy Marsylii. W doliczonym czasie gry gościom dał o sobie znać Arkadiusz Milik, który po wymianie piłki z Dimitrim Payetem zaskoczył bramkarza rywali płaskim uderzeniem zza pola karnego.

🇵🇱 @arekmilik9 z kolejnym trafieniem w Ligue 1 Uber Eats! ⚽️



Precyzyjny strzał Polaka dał prowadzenie @OM_Officiel w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. 👏

W drugiej połowie zdecydowanie odważniej grali goście, którzy konsekwentnie szukali okazji do doprowadzenia do wyrównania. Udało im się to w 71. minucie. Po dośrodkowaniu Romaina Faivre’a z rzutu wolnego, z ostrego kąta uderzeniem głową Steve’a Mandandę zaskoczył Lilian Brassier.

Ostatnie słowo w tym meczu należało jednak do podopiecznych Jorge Sampaoliego, którzy w 88. minucie za sprawą trafienia Floriana Thauvina zdobyli drugiego gola. W tym momencie na murawie nie było już Milika, który cztery minuty wcześniej ustąpił miejsca Diego Benedetto. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną gospodarzy 3:1, bowiem w doliczonym czasie gry do siatki trafił Michael Cuisance.

Zieloni wygrali w Angers

Wcześniej o punkty rywalizowały jedenastki Angers SCO i AS Saint-Etienne. W sobotnie popołudnie na Stade Raymond Kopa obejrzeliśmy tylko jednego gola. W 53. minucie bramkę na wagę trzech punktów dla gości zdobył Vahbi Chazri, który zaskoczył bramkarza rywali mocnym uderzeniem zza pola karnego pod poprzeczkę.

Dzięki tej wygranej St. Etienne powiększyło do ośmiu punktów przewagę nad strefą spadkową w tabeli Ligue 1.