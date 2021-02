Lille musiało gonić wynik. Lider stracił cenne punkty

Przed szlagierem Ligue 1 zobaczyliśmy jeszcze rywalizację Lille z RC Strasbourg. Mastify w tym pojedynku zagrały poniżej oczekiwań. Jeszcze przed przerwą goście objęli prowadzenie. Z kolei w drugiej odsłonie więcej jakości zaprezentowali piłkarze Galtiera, którzy dopiero na kilka minut przed końcem doprowadzili do remisu 1:1 (0:1).

Słaba dyspozycja Lille do przerwy

Mastify pożegnały się w czwartek z Ligą Europy. Gospodarze przed pojedynkiem ze Strasbourgiem byli na czele Ligue 1. Tymczasem w starciu z Le Racing wyglądali tak, jakby rozpamiętywali jeszcze niewykorzystane sytuacje z meczu z Godenzonen. Podopieczni Galtiera nie potrafili w żaden sposób wykorzystać swojej przewagi. Lille częściej utrzymywało się przy piłce, a także było aktywniejsze pod polem karnym przeciwnika. Na dodatek, sędzia w 18. minucie skorzystał z pomocy VAR, aby wyjaśnić kontrowersyjne zdarzenie w polu karnym gości. Po krótkiej chwili było jasne, że prowadzący te spotkanie nie wskaże na wapno. Widowisko nabrało jeszcze większych emocji, kiedy po pół godzinie rywalizacji futbolówkę do siatki skierował Ludovic Ajorque. Napastnik Strasbourga popisał się znakomitym wolejem, po którym piłka wleciała do bramki tuż obok lewego słupka.

Dominacja Mastifów w drugiej połowie

Na drugą odsłonę goście wyszli z nastawieniem, żeby za wszelką cenę utrzymać korzystny rezultat do końca. Natomiast Mastify nie chciały czekać i zaraz po przerwie zepchnęli rywala do głębokiej defensywy. Czas mijał, a wynik nie ulegał zmianie. Lille miało wiele okazji, jednak jakimś cudem futbolówka przez dłuższy czas nie mogła znaleźć drogi do bramki. Niemoc w ofensywie została zażegnana dopiero na cztery minuty przed końcem regulaminowego czasu gry. Spryt Jose Fonte zapewnił Mastifom wyrównanie. Doświadczony obrońca w idealnym momencie wyskoczył do zagrania Andre i mocnym strzałem głową z kilku metrów, wpisał się na listę strzelców. Przez resztę pojedynku to gospodarze byli bliżej strzelenia kolejnego gola. Ostatecznie na Stade Pierre-Mauroy mecz zakończył się remisem. Lille podtrzymało serię meczów bez porażki na podwórku ligowym, jednak gdy Lyon pokona Marsylię to w Ligue 1 dojdzie do zmiany na fotelu lidera.