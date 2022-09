PressFocus Na zdjęciu: gracze Lille

Wyniki 6. kolejki Ligue 1. W siedmiu kolejnych spotkaniach działo się bardzo dużo! W jednej z potyczek Reims zremisowało z Lens 1:1. Tym samym goście nie zanotowali czwartego kolejnego zwycięstwa. Na koniec niedzielnych zmagań Nice okazało się słabsze od Monaco (0:1). Dla przyjezdnych to pierwsza wiktoria po czterech kolejnych potyczkach bez triumfu. Poniżej prezentujemy wszystkie rezultaty i strzelców goli.

Cztery gole w Montpellier, ambitna postawa Lens

W pierwszym spotkaniu Montpellier grało z Lille. Gospodarze rozpoczęli dobrze, a błąd bramkarza Les Dogues wykorzystał Elye Wahi. Potem jednak dużo lepiej radzili sobie goście, którzy triumfowali 3:1.

Później cztery spotkania rozpoczęły się o 15:00. W starciu Ajaccio – Lorient zobaczyliśmy tylko jednego gola. Zdobył go Dango Ouattara i Morszczuki zwyciężyły 1:0. Brest podejmował Strasbourg. Mecz rozpoczął się od dwóch goli (po jednej dla każdej ze stron). Potem gospodarze i goście mocno spuścili z tonu i wynik już nie uległ zmianie. Karol Fila (Strasbourg) jest nadal kontuzjowany. W innej potyczce Clermont wygrało z Toulouse 2:0. W drużynie gospodarzy całe spotkanie rozegrał Mateusz Wieteska.

Reims stanęło w szranki z Lens. W drużynie gości w podstawowym składzie wyszli Przemysław Frankowski i Łukasz Poręba. Tym razem Lens nie zanotowało wiktorii (1:1). Kibice gości pewnie jednak i tak są zadowoleni z tego oczka, ponieważ od 66. minuty przyjezdni musieli sobie radzić w dziesięciu.

O 17:05 Troyes rozpoczęło spotkanie z Rennes. W 14. minucie golkipera gości pokonał Ike Ugbo. Kilka minut po zmianie stron wyrównał Baptiste Santamaria. Jego strzał odbił się od słupka i wpadł do bramki Troyes. Był to ostatni gol tego popołudnia. W siódmej potyczce Nice podejmowało Monaco. Jedynego gola zdobył Breel Embolo, co dało gościom ważne trzy oczka. Marcin Bułka był tylko rezerwowym w szeregach gospodarzy.

Zobacz także: Tabela Ligue 1

Wyniki 6. kolejki

Montpellier – Lille 1:3 (1:1)

Elye Wahi (20′) – Jonathan David (41′, 90+5′), Angel Gomes (57′)

Ajaccio – Lorient 0:1 (0:0)

Dango Ouattara (51′)

Brest – Strasbourg 1:1 (1:1)

Pierre Lees-Melou (6′) – Ludovic Ajorque (13′ – karny)

Clermont – Toulouse 2:0 (0:0)

Maxime Gonalons (46′), Muhammed Cham (90+6′)

Reims – Lens 1:1 (0:0)

Folarin Balogun (72′) – Loïs Openda (82′)

Troyes – Rennes 1:1 (1:0)

Ike Ugbo (14′) – Baptiste Santamaria (48′)

Nice – Monaco 0:1 (0:0)

Breel Embolo (69′)