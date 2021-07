Kylian Mbappe wrócił już do Paryża, gdzie wziął udział w prezentacji nowych strojów na zbliżający się sezon 2021/22. Co więcej, “Marca” doszła do informacji, z których wynika, że Francuz nie przedłuży obecnej umowy z PSG i następnego lata zostanie wolnym zawodnikiem.

Kylian Mbappe przekazał władzom Paris Saint-Germain, że nie przedłuży wygasającego kontraktu w czerwcu 2022 r.

Francuz pozostaje lojalny wobec paryżan i pragnie sięgnąć po trofeum Ligi Mistrzów na koniec przygody w ojczyźnie

Faworytem do pozyskania młodej gwiazdy wciąż pozostaje Real Madryt

Kylian Mbappe nie przedłuży umowy z PSG

Kylian Mbappe pojawił się w tym tygodniu w ośrodku treningowym Paris Saint-Germain, gdzie wziął udział w oficjalnej sesji zdjęciowej promującą nowe stroje paryżan na kampanię 2021/22.

Od momentu otwarcia rynku transferowego 22-latka łączono z przenosinami do Realu Madryt. Francuz nie zważał jednak na medialne doniesienia i najpierw skupił się na mistrzostwach Europy, natomiast później udał się na zasłużone wakacje. Otoczenie piłkarza również nie komentowało transferowych plotek, uznając że nie ma potrzeby podgrzewać atmosfery.

Władze PSG próbowały wielokrotnie przekonać Mbappe do pozostania w klubie, oferując całkiem przyzwoite pieniądze. Z wieści przekazanych przez hiszpańską “Marcę” wynika, że napastnik zaraz po tym jak zjawił się w Paryżu, ponownie usiadł do rozmów z Leonardo. Wówczas miał przekazać dyrektorowi sportowemu, że wypełni swoją umowę do końca, po czym opuści zespół, po to by spełniać swoje marzenia.

Mbappe nadal pozostaje lojalny wobec aktualnego pracodawcy, chcąc na koniec przygody w ojczyźnie sięgnąć z Paris Saint-Germain po mistrzostwo Francji oraz wygrać po raz pierwszy w historii klubu Ligę Mistrzów.

Real Madryt bacznie przygląda się całej sytuacji

Real Madryt nadal pozostaje faworytem do pozyskania Kyliana Mbappe w następnym letnim oknie transferowym. Minione Euro 2020 pokazało, jak dobrze młody gwiazdor czuje się u boku weterana Królewskich, Karima Benzemy.

Obaj panowie często byli widziani razem, co więcej kiedy Didier Deschamps kazał dobierać się w pary na treningach, Mbappe miał stałego partnera do ćwiczeń, którym był właśnie Benzema.

W dodatku gołym okiem można było też zauważyć chemię, łączącą tych graczy podczas wspólnych zmagań na arenie międzynarodowej. Stąd też wydaje się, że Kylian Mbappe ma już sprecyzowane plany na swoją przyszłość i od zimy będzie mógł prowadzić negocjacje z nowym klubem.

Zapewne Paris Saint-Germain jeszcze spróbuje przekonać 22-latka do pozostania we Francji jednak wiele wskazuje na to, że dni Mbappe w Paryżu są już policzone.

