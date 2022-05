Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Ander Herrera

Kylian Mbappe zaskoczył cały piłkarski świat swoją decyzją o tym, żeby na kolejne trzy lata pozostać w PSG. Ander Herrera ujawnił, że francuski napastnik nie poinformował wcześniej o swoim wyborze klubowych kolegów.

Kylian Mbappe postanowił jednak pozostać na kolejne trzy lata w PSG

Przed ogłoszeniem decyzji nie poinformował o tym jednak żadnego z kolegów

Ander Herrera i spółka o wszystkim dowiedzieli się, gdy po meczu z Metz, klub na stadionie przygotował małą uroczystość

Koniec telenoweli z Mbappe

Dobiegła końca telenowela z przejściem Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Choć na Santiago Bernabeu wszystkie szczegóły kontraktu zostały już przygotowane i brakującym elementem był tylko podpis na umowie mistrza świata 2018, 23-letni atakujący zmienił jednak zdanie i postanowił zostać w Parku Książąt. Nowy kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2025, a Mbappe, oprócz znacznej podwyżki (aż 50 mln euro za sezon), będzie miał też decydujący głos przy wyborze nowych piłkarzy czy też trenera. Będzie zatem, nieoficjalnym, grającym dyrektorem sportowym.

Cały futbolowy świat zaskoczyła decyzja króla strzelców Ligue 1 w sezonie 2021/2022. Okazuje się jednak, że jego koledzy z PSG także byli zdziwieni decyzją Mbappe. Przyznał to, po meczu z FC Metz (5:0), Ander Herrera.

Przeczytaj również: Mbappe przemówił w Paryżu. “To jest mój dom, moje miasto” [WIDEO]

Mbappe może być najlepszy w historii

– Szatnia PSG dowiedziała się o decyzji Mbappe w tym samym czasie co reszta świata – przyznał hiszpański pomocnik. – Nie wiem czy mówił o tym Achramowi Hakimiemu albo innemu bliskiemu koledze, ale cała reszta graczy nie miała o tym pojęcia.

– Po obiedzie zaczęły do nas docierać informacje z Hiszpanii, że nic nie wyszło z transferu, zaczęli do mnie pisać przyjaciele. Myśleliśmy, że po prostu wszystko zostanie ogłoszone później – dodał.

– Zaskoczyło nas jednak to, że po meczu nie było Mbappe w szatni, a na boisku zaczęły się przygotowania do jakiejś ceremonii. I to nas zaskoczyło. Myślę, że Mbappe zrobił bardzo dobrze, zostając w klubie. Cieszymy się z możliwości gry z nim w najbliższych latach. On może stać się najważniejszym piłkarzem w historii klubu – podkreślił.

Przeczytaj również: Mbappe zwieńczył nową umowę hat-trickiem