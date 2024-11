Enrique odzyskał gwiazdę. Powrót do PSG po ponad 600 dniach

Presnel Kimpembe doszedł do pełni sił po ostatniej kontuzji. Francuz pauzował przez 638 dni. Paris Saint-Germain poinformowało, że obrońca znalazł się w kadrze na mecz z Bayernem w Lidze Mistrzów.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Kimpembe wraca po 638 dniach, Enrique powołał go na mecz z Bayernem

Presnel Kimpembe w lutym 2023 roku doznał poważnej kontuzji w meczu Paris Saint-Germain – Olympique Marsylia. Ze względu na uszkodzone ścięgno Achillesa musiał poddać się operacji. Z tego powodu był niedostępny do gry przez łącznie 638 dni.

Wszystko wskazuje jednak na to, że po ostatnim urazie nie ma już śladu. Presnel Kimpembe decyzją Luisa Enrique znalazł się w kadrze meczowej na najbliższy mecz PSG w Lidze Mistrzów. Rywalem paryskiego zespołu w wyjazdowym starciu będzie Bayern Monachium. Na ten moment nie wiadomo czy 29-latek pojawi się na boisku. Mimo to bez wątpienia jest to dla niego wielka chwila w karierze.

Po raz ostatni Kimpembe na boisku widziany był we wcześniej wspomnianym meczu PSG – Marsylia. Miało to miejsce 26 lutego 2023 roku. Poprzednią kampanię ze względu na kontuzję stracił w całości. Barwy klubu ze stolicy Francji reprezentuje od dziecka, bowiem jest wychowankiem Paris Saint-Germain. Łącznie w barwach zespołu rozegrał 236 spotkań. Na swoim koncie ma m.in. osiem mistrzostw Ligue 1, pięć zwycięstw w krajowym pucharze oraz sześć w superpucharze.

PSG po 4 meczach w Lidze Mistrzów ma tylko 4 punkty. Podopieczni Luisa Enrique odnieśli tylko jedno zwycięstwo przeciwko Gironie (1:0). Dodatkowy punkt wywalczyli również w rywalizacji z PSV, remisując (1:1). Natomiast wyższość rywali musieli uznać w starciu z Arsenalem (0:2) i Atletico Madryt (1:2).