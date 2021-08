Konkurencja w ofensywie PSG wzrosła do maksimum. Nie zaważa na to jednak Angel Di Maria. Skrzydłowy w wywiadzie dla ESPN wyznał, że od zawsze chciał grać u boku Lionela Messiego nie tylko w reprezentacji, ale i w klubie.

Angel Di Maria cieszy się przyjścia Leo Messiego do Paris Saint-Germain

Argentyńczyk pozostaje zmotywowany w walce o wyjściowy skład paryżan

Skrzydłowy wyznał również, że wierzy w pozostanie Kyliana Mbappe w klubie

Angel Di Maria jest szczęśliwy w Paryżu

Angel Di Maria rozpoczął właśnie szósty sezon w koszulce PSG. Argentyńczyk zasilił szeregi paryżan w 2015 r. i od tamtej pory wystąpił łącznie w 264 spotkaniach, notując w nich 110 asyst oraz 88 goli. Kontrakt skrzydłowego wygasa w przyszłym roku, stąd też w najbliższych miesiącach powinniśmy poznać ostateczną decyzję zawodnika w tej sprawie.

Jedynym czego pragnie Di Maria to wygranie z Paris Saint-Germain Ligi Mistrzów. Było już kilka okazji, aby tego dokonać jednak dotychczas brakowało szczęścia. Teraz szanse wzrosły. Do klubu przeszedł dobry znajomy 33-latka, czyli Lionel Messi. Dodajmy, że nie jest to jedyne wzmocnienie ekipy z nad Sekwany. Wcześniej szeregi drużyny zasilił Achraf Hakimi, Georginio Wajlandum, Sergio Ramos oraz Gianluigi Donnarruma.

Powyżsi zawodnicy zapewne wniosą do zespołu sporo jakości, co może okazać się kluczowe w kontekście walki o trofeum Champions League.

Angel Di Maria udzielił w ostatnich dniach wywiadu dla ESPN, w którym oznajmił, że czuje się szczęśliwy w Paryżu i od lat marzył, żeby znaleźć się z Messim w jednym klubie.

– Jestem więcej niż szczęśliwy. Wszystko, o czym marzyłem, wydarzyło się w ciągu jednego miesiąca. Wygranie Copa America i możliwość gry z Leo w tej samej drużynie. Tego zawsze chciałem – zaznaczył Di Maria.

– Zdaje sobie sprawę ilu mamy teraz świetnych piłkarzy. Być może będę musiał zaakceptować nową rolę, ale z całych sił postaram się walczyć o regularne występy – dodał.

Co z przyszłością Kyliana Mbappe?

Zaraz po przybyciu Lionela Messiego do Paryża, media uważnie zaczęły śledzić każdy ruch piłkarzy PSG na portalach społecznościowych. Najwięcej uwagi poświęcono wówczas Kylianie Mbappe, który najdłużej zwlekał z powitaniem byłego kapitana FC Barcelony.

Być może Francuz chciał poczekać na zjawienie się Leo w siedzibie PSG. Tego się nie dowiemy. Ciekawostką jest jednak fakt, że włoskie i hiszpańskie portale poinformowały o zaplanowanym na przyszły poniedziałek spotkaniu. Mają się na nim zjawić przedstawiciele 22-latka oraz klubowe władze. Wciąż niepewna jest przyszłość Mbappe, więc rozpoczęto dywagacje odnośnie odejścia młodej gwiazdy już teraz.

Według La Gazzetta dello Sport, Mbappe czuje się odstawiony na boczny tor. Wszystko za sprawą wielkiego wydarzenia, jakim niewątpliwie jest przyjazd Messiego. Natomiast Real Madryt czeka w gotowości i ma nawet gotową ofertę dla francuza (więcej tutaj)

Angel Di Maria także odniósł się do tej kwestii. Argentyńczyk jest przekonany, że Mbappe zostanie w klubie na dłużej niż tylko rok.

– Mbappe? Myślę, że zostaje. To oczywiste, że jest zawodnikiem, którego chcą wszystkie duże zespoły, ale z ekipą, którą mamy teraz w PSG, nie sądzę, żeby odszedł. Nie sądzę, żeby gdziekolwiek znalazł lepszą drużynę – wyznał Di Maria.

