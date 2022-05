PressFocus Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen poinformował, że nie weźmie udziału w czerwcowych meczach reprezentacji Niemiec w ramach Ligi Narodów. Bramkarz przyznaje, że po trzech sezonach nieustannej gry i walki o zdrowie potrzebuje odpoczynku. Decyzję popiera Hansi Flick.

Ter Stegen potrzebuje ładowania baterii. Opuści czerwcowe mecze Ligi Narodów

Marc-Andre ter Stegen zakomunikował, że opuści czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Niemiec. W tym miesiącu Die Mannschaft zmierzy się w Lidze Narodów z Włochami (dwukrotnie), Anglią i Węgrami.

– Zawsze jestem bardzo zadowolony z reprezentacji i każdego powołania do niej. Po trzech sezonach gry bez przerwy potrzebuję odpoczynku. Selekcjoner mnie wspiera – cytuje Marca wypowiedź bramkarza Barcelony. Hansi Flick rzeczywiście skomentował tę decyzję.

– Omówiliśmy z Markiem jego sytuację osobistą w reprezentacji Barcelonie. To jeden z najlepszych bramkarzy na świecie. Z powodu kontuzji nie miał prawdziwych wakacji w ostatnich latach, bo musiał dochodzić do zdrowia. Teraz ważne jest, aby mógł odpocząć od meczów i treningów – orzekł selekcjoner reprezentacji Niemiec. Madrycki dziennik podkreśla, że obaj panowie skupiają się na zimowych mistrzostwach świata. Liczą, że ter Stegen będzie na nich błyszczał formą dzięki letniemu odpoczynkowi. A ten rzeczywiście przyda się golkiperowi. W tym sezonie wystąpił już w 46 spotkaniach, rozgrywając 4200 minut. Trzeba w dodatku pamiętać, że ominął go początek kampanii z powodu urazu. Odkąd jednak wrócił do zdrowia, rezerwowy bramkarz Neto wystąpił w zaledwie jednym spotkaniu Pucharu Króla.

Numerem jeden w Die Mannschaft pozostaje od lat Manuel Neuer. Dlatego też ter Stegen ma na koncie zaledwie 28 spotkań w bluzie reprezentacyjnej, mimo że zadebiutował w niej dekadę temu.

