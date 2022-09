PressFocus Na zdjęciu: Karol Świderski

Karol Świderski został jednym z bohaterów meczu reprezentacji Polski na stadionie w Cardiff. Strzelił jedyną bramkę i zapewnił Biało-Czerwonym nie tylko utrzymanie w Dywizji A, ale i pierwszy koszyk przed losowaniem na Euro 2024. Po meczu napastnik podkreślił znaczenie gry obok Roberta Lewandowskiego.

Reprezentacja Polski wywiozła komplet punktów ze stadionu kadry Walii

Jedyną bramkę spotkania strzelił Karol Świderski

Po meczu napastnik przyznał, że komfortowo czuje się w duecie z Robertem Lewandowskim

Świderski: dobrze czuję się w tym ustawieniu

Reprezentacja Polski wywiozła komplet punktów ze stadionu w Cardiff. Jedyną bramkę spotkania strzelił Karol Świderski. Po zakończeniu meczu napastnik podkreślał znaczenie wyniku, choć dziennikarz TVP Sport trzeźwo uznał, że 25-latek powodów do zadowolenia miał sporo.

– Zgadza się. Po to tu przyjechaliśmy, żeby zrealizować nasz plan, jakim było utrzymanie w tej Lidze Narodów. Wywozimy cenne trzy punkty i myślę, że fajną grę. Trzy dni od ostatniego meczu i dużo się zmieniło. Fajnie to wyglądało, to zaangażowanie i to, jak byliśmy razem. Na pewno to zwycięstwo cieszy – wyznał napastnik Charlotte FC.

Gol padł po pięknej asyście Roberta Lewandowskiego. Czy Świderski rozumie się z Lewym tak dobrze, jak koledzy z Barcelony?

– Ciężko mi powiedzieć. Cieszę się, że mogę spędzać minuty na boisku obok Roberta, bo to jest coś wyjątkowego dla mnie. Myślę, że przyjeżdżając ze Stanów i grając w słabszej, ale też innej lidze, niż Robert. Dla mnie to jest coś fajnego biegać gdzieś obok niego. Cieszę się, że wykorzystałem jego podanie i udało się zdobyć bramkę – powiedział skromnie snajper.

25-latek udanie funkcjonował w duecie w pierwszej linii. Posiadanie partnera w ataku to dla niego nie pierwszyzna.

– Myślę, że tak. Już kilka tych spotkań w kadrze rozegrałem na tej pozycji, obok Lewego. Zdarzyło się też grać obok Piony, rzadziej koło Arka. Ale myślę, że dobrze czuję się w tym ustawieniu. Ostatnio w klubie też gram na tej pozycji, więc nie jest to dla mnie nic nowego – podkreślił bohater meczu z Walią.

Teraz Biało-Czerwoni mogą już skupić się na listopadowym starcie mistrzostw świata.

Czytaj więcej: Wystarczyła jedna piękna akcja. Polacy uniknęli spadku do Dywizji B!