fot. PressFocus Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire stracił w obecnym sezonie miejsce w wyjściowym składzie Manchesteru United. Dla reprezentacji Anglii w dalszym ciągu jest istotnym elementem, o czym przypomina selekcjoner Gareth Southgate.

Harry Maguire w trwającej kampanii głównie zasiada na ławce rezerwowych “Czerwonych Diabłów”

Nie jest to komfortowa sytuacja dla reprezentacji Anglii, gdyż 29-latek jest podporą jej defensywy

Selekcjoner Gareth Southgate zapowiada pełne wsparcie dla Maguire’a

“Harry jest dla nas ważnym piłkarzem”

Harry Maguire to w ostatnich latach jeden z najczęściej krytykowanych piłkarzy Manchesteru United. Zupełnie inaczej jego pozycja wygląda w reprezentacji Anglii, dla której jest liderem defensywy. W obecnym sezonie 29-latek stracił miejsce w składzie “Czerwonych Diabłów”. Podstawową parę stoperów tworzą Raphael Varane oraz Lisandro Martinez, a Maguire wystąpił w zaledwie trzech ligowych spotkaniach.

To nowa sytuacja również dla angielskiej kadry, bowiem były defensor Leicester City zawsze przyjeżdżał na zgrupowania w dobrej dyspozycji fizycznej i psychicznej. W piątek Anglicy zmierzą się na wyjeździe z Włochami w ramach Ligi Narodów, a Gareth Southgate skomentował problemy Maguire’a w klubie. Przyznał, że może z jego strony liczyć na pełne wsparcie.

– Oczywiście nie jest to idealny scenariusz. Chcesz, aby twoi najlepsi piłkarze grali regularnie i byli w dobrej formie fizycznej oraz psychicznej. Harry jest dla nas ważnym piłkarzem. To ważne, abyśmy wspierali naszych najlepszych zawodników. Zawsze trzeba czymś podpierać swój osąd. Jeśli uznalibyśmy, że są jacyś doświadczeni piłkarze gotowi grać na poziomie wyższym niż on, to bralibyśmy pod uwagę różne scenariusze – przyznaje Southgate.

Maguire w seniorskiej reprezentacji Anglii zaliczył dotąd 46 występów, w trakcie których siedmiokrotnie trafiał do siatki. Jest tym samym rekordzistą, jeśli chodzi o najskuteczniejszych obrońców. John Terry w ciągu 78 spotkań w narodowych barwach uzbierał sześć bramek.

