Reprezentacja Włoch – przebudzenie mocy

PressFocus Na zdjęciu: Giacomo Raspadori (reprezentacja Włoch)

Italia się budzi – piszą Piotr Dumanowski i Dominik Guziak z Eleven Sports w najnowszym tekście na Seriea.pl. Reprezentacja Włoch awansowała do Finale Four Ligi Narodów i pokazała, że po wpadce w eliminacjach MŚ wraca do europejskiej czołówki.

Roberto Mancini wskrzesza włoską kadrę i meczami w Lidze Narodów dał nadzieję kibicom mistrzów Europy

Włosi zawalili baraże o mundial, ale po wygranych z Anglią i Węgrami pokazali, że raczej nie ma powodów do zmartwień przed eliminacjami do Euro 2024

Reprezentacja Włoch często po trudnym okresie odnosiła wielki sukces

Włochy znowu w elicie

Reprezentacja Włoch odzyskała poczucie pewności siebie i dumę po zwycięstwach w meczach Ligi Narodów. Italia zasłużenie awansowała do Final Four obok Chorwacji, Hiszpanii i Holandii. Zrobiła to w wielkim stylu, pokonując Anglię i wygrywając na wyjeździe z rewelacyjnymi Węgrami, którzy ostrzyli sobie zęby na awans.

Roberto Mancini pokazał, że w kadrze są potrzebne zmiany, a ich symbolem jest Giacomo Raspadori z Napoli. Błysnął w obu spotkaniach i pokazał, że “Italia się budzi” jak głoszą słowa włoskiego hymnu. Dla kibiców Squadra Azzurra to dobre wiadomości przed eliminacjami Euro 2024, których losowanie już 9 października.