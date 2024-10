Reprezentacja Anglii wkrótce znów może zmienić swojego selekcjonera. Według informacji przekazanych przez "The Telegraph", Lee Carsley odejdzie z drużyny narodowej w listopadzie.

Źródło: The Telegraph

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Lee Carsley

Anglia znów zmieni selekcjonera? Ten ma wątpliwości

Reprezentacja Anglii po zakończonym w lipcu Euro 2024 zmieniła swojego selekcjonera. Garetha Southgate’a zastąpił na fotelu szkoleniowca narodowego zespołu Lee Carsley, który wcześniej prowadził zespół Synów Albionu do lat 21. Kadencja 50-latka rozpoczęła się od kompletnie nowego podejścia do drużyny względem swojego poprzednika. Irlandczyk postawił na nowy pomysł taktyczny oraz kilka nowych nazwisk.

To dało dość dobre efekty. Do tej pory reprezentacja Anglii ma pod jego wodzą na swoim koncie dwa mecze i jedną porażkę. Lee Carsley zdołał wygrać z Irlandią 2:0 oraz Finlandią, także 2:0. Z kolei podczas obecnego październikowego zgrupowania, Synowie Albionu przegrali 1:2 z Grecją. Dla nikogo nie jest jednak tajemnicą, że władze federacji z Wysp Brytyjskich szukają jednak nowego sternika swojego zespołu. Jednym z kandydatów jest Thomas Tuchel.

Według informacji przekazanych przez “The Telegraph”, Lee Carsley zakończy swoją kadencję w pierwszej reprezentacji Anglii po listopadowym zgrupowaniu. Ma on bowiem wątpliwości co do tego, czy chce pozostać pełnoprawnym następcą Garetha Southgate’a. Wśród kandydatów oprócz wspomnianego Tuchela wymienia się Grahama Pottera oraz Eddiego Howe’a.

