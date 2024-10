fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Oficjalna kadra reprezentacji Francji na mecze z Izraelem i Belgią

Reprezentacja Francji we wrześniu zaczęła zmagania w Lidze Narodów UEFA, notując w nich porażkę i zwycięstwo. Z placu gry na tarczy Le Blues schodzili po spotkaniu z Włochami (1:3). Wygrali natomiast z Belgią (2:0). Okazję na poprawę swojego bilansu ekipa Didiera Deschampsa będzie miała już 10 i 14 października.

Przed oficjalnym ogłoszeniem powołań do kadry reprezentacji Francji media przekazywały, że może zabraknąć kluczowych postaci. L’Equipe oraz RMC Sport wprost sugerowało, że okazję do odpoczynku otrzyma Kylian Mbappe. Finalnie stało się to faktem. Zawodnika Realu Madryt zabrakło w gronie powołanych. Nieobecny na kadrze będzie też Antoine Griezmann.

Selekcjoner jednocześnie zdecydował się na to, aby postawić w ofensywie na takich graczy jak: Bradley Barcola, Marcus Thuram czy Michael Olise. Powołanie otrzymał też Ousmane Dembele, który ostatnio nie znalazł uznania w oczach trenera Luisa Enrique w PSG na spotkanie Ligi Mistrzów.

Kadra reprezentacji Francji na październikowe mecze Ligi Narodów UEFA

Bramkarze: Mike Maignan, Brice Samba, Alphonse Areola;

Obrońcy: William Saliba, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Jules Koundé, Théo Hernandez, Wesley Fofana, Jonathan Clauss;

Pomocnicy: Youssouf Fofana, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery, Eduardo Camavinga, Mattéo Guendouzi, Manu Koné;

Napastnicy: Randal Kolo Muani, Marcus Thuram, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Christopher Nkunku.

🚨 🇫🇷 La liste de Didier Deschamps pour affronter Israël et la Belgique. Kylian Mbappé est absent. ❌ pic.twitter.com/QvE3yHfLRH — RMC Sport (@RMCsport) October 3, 2024

