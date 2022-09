fot. PressFocus Na zdjęciu: Thomas Muller (z lewej)

Reprezentacja Niemiec zremisowała w poniedziałek z Anglią 3-3. Dramatyczny przebieg spotkania ocenił gwiazdor Bayernu Monachium Thomas Muller, który stwierdził, że przykładem w wychodzeniu z trudnych sytuacji mógłby być Real Madryt.

Reprezentacja Niemiec prowadziła z Anglikami 2-0

Później straciła trzy bramki i była zmuszona gonić wynik

Finalnie rywalizacja w Lidze Narodów zakończyła się remisem 3-3

“Może Real Madryt powinien być przykładem”

W poniedziałek na Wembley odbyło się emocjonujące spotkanie pomiędzy reprezentacjami Niemiec i Anglii, choć pierwsza połowa na to nie wskazywała. Po zmianie stron Niemcy wyszli na dwubramkowe prowadzenie i mogli spokojnie prowadzić grę, lecz Anglicy szybko się podnieśli i w nieco ponad dziesięć minut trzykrotnie trafiali do siatki. Finalnie Niemcom udało się doprowadzić do wyrównania na kilka minut przed ostatnim gwizdkiem arbitra.

Dramatyczny przebieg rywalizacji skomentowała gwiazda reprezentacji Niemiec Thomas Muller. Przyznał, że ten wynik jest dla jego drużyny niesatysfakcjonujący.

– Jeżeli ktoś wyłączył telewizor w 65. minucie i położył się spać, to na pewno z podekscytowaniem myślał o zbliżających się mistrzostwach świata. Jednak uczucia, które towarzyszą nam po tym meczu, nie będą decydować o tym, jak podejdziemy do naszego pierwszego meczu na mundialu i mając to na uwadze, nie obchodzi mnie to, co dzisiaj czujemy – mówi piłkarz Bayernu Monachium.

Muller porównał także sytuację jego kadry do postawy Realu Madryt, który w ostatnich miesiącach ze wszystkich trudności wychodził obronną ręką. Widać to było przede wszystkim w trakcie poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, w trakcie której Królewscy wielokrotnie odwracali losy meczu.

– Może Real Madryt powinien być przykładem. Gdy coś nie idzie dobrze, to wszystko jest kwestią podniesienia się i utrzymywania swojej pewności. Powinniśmy podążyć tą drogą – przekonuje 33-latek.

