Mbappe zszokował Deschampsa po fali krytyki po Euro 2020

Kylian Mbappe wyznał w wywiadzie dla L’Equipe, że mocno przeżył krytykę po Euro 2020. Francuz zaproponował nawet Didierowi Deschampsowi, że odejdzie z reprezentacji, ale spotkał się z natychmiastową odmową.

Kylian Mbappe zmarnował decydującego karnego w 1/8 finału Euro 2020

Po nieudanym turnieju na zawodnika spadła fala krytyki

22-latek wyznał, że nie chciał być problemem i zaproponował Deschampsowi odejście z reprezentacji

Mbappe: jeżeli reprezentacja miałaby być szczęśliwsza beze mnie, odejdę

Kylian Mbappe w rozmowie z francuskim L’Equipe poruszył mnóstwo interesujących tematów. Rzecz jasna, fanów najbardziej zainteresowało potwierdzenie chęci odejścia latem z Paris Saint-Germain do Realu Madryt, ale 22-latek wyjawił też inny intrygujący fakt.

Euro 2020 było dla reprezentacji Francji rozczarowaniem. Les Bleus odpadli już w 1/8 finału. W starciu ze Szwajcarią kluczowy rzut karny zmarnował właśnie Mbappe, w wyniku czego mistrzowie świata we wstydliwy sposób pożegnali się z turniejem. Sam napastnik PSG również nie mógł zaliczyć Euro do udanych. W czterech spotkaniach zanotował tylko jedną asystę. Po zakończeniu turnieju na gwiazdę spadła fala krytyki.

– Nigdy nie chciałem być problemem, a czułem, że staję się nim. Ludzie postrzegali mnie jako problem. Najważniejsza jest reprezentacja Francji. Jeżeli jest szczęśliwsza beze mnie, to niech tak się stanie. Przekaz, jaki odebrałem, był taki, że odpadliśmy przez moje wybujałe ego i że chciałem być na piedestale. Dlatego zaproponowałem Didierowi Deschampsowi odejście, ale natychmiast odrzucił tę ofertę – powiedział Mbappe.

22-latek wyznał też, że miał żal do Noela Le Graeta. Napastnik PSG nie otrzymał wystarczającego wsparcia od prezesa Francuskiego Związku Piłki Nożnej po atakach na tle rasistowskim. Teraz już jednak nie chowa urazy.

– To zamknięta sprawa. Mam tyle miłości do reprezentacji, że mogę to zignorować – wyznał gwiazdor.

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach na nowo rozgorzała dyskusja na temat transferu Francuza do Realu Madryt. Florentino Perez liczy, że w styczniu przekona 22-latka do przenosin latem na Santiago Bernabeu.

Dotychczasowy bilans Mbappe w reprezentacji zamyka się w 49 spotkaniach. Zanotował w nich 17 bramek i 16 asyst. Już w czwartek Les Bleus zmierzą się w półfinale Ligi Narodów z Belgami.

