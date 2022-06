Pressfocus Na zdjęciu: David De Gea

Największą niespodzianką w kadrze reprezentacji Hiszpanii powołanej na czerwcowe mecze Ligi Narodów, była nieobecność Davida De Gei. Selekcjoner La Roja, Luis Enrique na konferencji prasowej wyjaśnił, dlaczego nie zdecydował się dać szansy bramkarzowi Manchester United.

David De Gea od października 2020 r. nie wystąpił w spotkaniu reprezentacji Hiszpanii

Na czerwcowe mecze Ligi Narodów w ogóle nie został powołany przez Luisa Enrique

Selekcjoner La Roja wyjaśnił, dlaczego wyżej od bramkarza MU, ceni Unaia Simona

De Gea prawie dwa lata bez występu w kadrze

Luis Enrique na spotkania z Portugalią, Czechami i Szwajcarią w Lidze Narodów powołał trzech bramkarzy: Unaia Simona z Athletic Bilbao, Davida Raya z Brentford oraz Roberta Sancheza z Brighton&Hove Albion. Uznania w oczach selekcjonera La Roja ponownie nie znalazł David De Gea. 31-latek w rozgrywkach 2021/2022 puścił co prawda aż 66 goli w 46 meczach Manchester United, ale i tak w przekroju całego sezonu był jednym z najlepszych graczy klubu z Old Trafford.

Tym samym De Gea już prawie dwa lata czeka na występ w narodowych barwach. Ostatni raz w reprezentacji Hiszpanii wystąpił w październiku 2020, w przegranym spotkaniu w Lidze Narodów z Ukrainą 0:1. Od tego czasu opuścił aż 24 mecze hiszpańskiej kadry. Luis Enrique pytany w o to, dlaczego po raz kolejny nie dał szansy gry De Gei, tak wytłumaczył to na konferencji prasowej przed spotkaniem 2. kolejki Nations League z Czechami.

Simon gwarantuje Hiszpanom spokój

– Mam na zgrupowaniu trzech bramkarzy i tak naprawdę, każdy z nich mógłby rozpocząć spotkanie od pierwszej minuty – przyznał 52-letni szkoleniowiec. – Unai Simon zgromadził już ciekawe doświadczenie. Golkiper musi umieć rozpoczynać grę i wygenerować pierwszą przewagę. Powinien także dominować w powietrzu.

I choć Luis Enrique nie powiedział tego wprost, to jednak między wierszami dał do zrozumienia, że De Gea akurat nie posiada pożądanych przez niego cech. – Potrzebuje bramkarza, który daje drużynie spokój. Nie chodzi tu o to, że nie może popełniać błędów, te są bowiem częścią tej gry. To co jednak generuje Simon, bardzo mi się podoba – dodał.

