PressFocus Na zdjęciu: Robert Gumny

Robert Gumny po przegranym meczu 1:6 z Belgią przyznał w rozmowie z Polsatem Sport, że reprezentacja Polski otrzymała lekcję futbolu w tym pojedynku. Obrońca stwierdził, że należy jak najszybciej wyciągnąć wnioski z tej rywalizacji i zapomnieć o tej porażce.

Polska w fatalnym stylu przegrywa z Belgią 1:6

Gumny przyznał, że nasza kadra otrzymała sporą lekcję futbolu od Belgów

Jedynego gola dla reprezentacji Polski zdobył Robert Lewandowski

“Musimy jak najszybciej zapomnieć o tym spotkaniu”

Polska do przerwy remisowała z Belgią 1:1. Gol Roberta Lewandowskiego z 28 minuty pozwalał wierzyć, że podopieczni Czesława Michniewicza powalczą o korzystny rezultat w tym spotkaniu. Jednak po zmianie stron Czerwone Diabły rozbiły Biało – Czerwonych strzelając aż pięć goli.

– Druga połowa definitywnie do zapomnienia. Belgowie dali nam dobrą lekcję futbolu. Do przerwy udało nam się strzelić gola, później było wyrównanie, ale do przerwy wyglądało to nieźle. W drugiej połowie nasza gra się rozsypała. Musimy wyciągnąć wnioski i jak najszybciej zapomnieć o tym spotkaniu – rozpoczął Gumny.

– Belgowie mają piłkarzy światowego formatu. Ale w naszym zespole też jest kilku dobrych zawodników. Mamy wielu młodych utalentowanych graczy, dlatego musimy to pielęgnować – kontynuował.

– Chciałem pokazać się z jak najlepszej strony, ale przy wyniku 1:6 trudno być z czegokolwiek zadowolonym czy cieszyć się z otrzymanych minut. Ja nadal będę walczył o swoje szanse w reprezentacji. Mam nadzieję, że kolejnym meczu będzie lepiej – stwierdził Gumny.

Polacy okazję do rewanżu będą mieli już w najbliższą sobotę. Podopieczni Czesława Michniewicza w wyjazdowym spotkaniu zagrają z Holandią. Będzie to trzecia seria gier w ramach tegorocznej Ligi Narodów UEFA.

